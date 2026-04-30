«إنه المنطق».. سان جيرمان وبايرن تستحق لقب نهائي الأبطال



عمرو عبيد (القاهرة)

قبل 3 مباريات فقط، تُمثّل آخر خطوات النهاية، في النُسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، يتصدّر باريس سان جيرمان، ومعه بايرن ميونيخ، أغلب قوائم الإحصاءات الفنية، التي تؤكد بالفعل أن المواجهة «الخيالية»، التي جمعتهما في الدور نصف النهائي، ولا تزال قائمة بمباراة ثانية في الإياب، كانت تستحق، كما يتردد عالمياً في مُختلف الأوساط، أن تكون «نهائي الأحلام» هذا الموسم.

وبنظرة أولية عامة، يأتي بايرن ميونيخ في صدارة الفرق الأكثر تحقيقاً للانتصارات، في النُسخة الحالية، بـ11 فوزاً، يليه مُباشرة باريس سان جيرمان بـ10 انتصارات، بينما يملك أرسنال «السجل المثالي» بعدم خسارة أي مباراة حتى الآن، مقابل الفوز 10 مرات هو الآخر، لكن «الثُنائي»، سان جيرمان وبايرن، الأقوى هجوماً على الإطلاق، بـ43 هدفاً للفريق الفرنسي، و42 لنظيره الألماني.

وإذا كان من المنطق أن يكون «البافاري» و«الأمراء»، الأكثر تسجيلاً للأهداف داخل منطقة الجزاء، بواقع 37 و36 هدفاً، على الترتيب، فإن «عملاق باريس» يملك المُعدل الأفضل للأهداف من خارج المنطقة، ب7 أهداف عبر التسديدات البعيدة، يليه أرسنال وبرشلونة وليفربول، ولكلٍ 6 أهداف.

«باريس» هو الأكثر تسديداً للكرات في البطولة القارية، بـ282 محاولة، ثم ريال مدريد بـ243، مقابل 241 لـ«البايرن»، لكن يختلف الوضع قليلاً على صعيد المحاولات الدقيقة، إذ سدد «سان جيرمان» 106 كرات بين القائمين والعارضة، يليه «البافاري» بـ100 تسديدة.

ويُعد باريس سان جيرمان أيضاً الأقوى في مسألة الاستحواذ على الكرة، بمُتوسط نسبة 61.8%، بينما يأتي بايرن «رابعاً» بنسبة 57.9%، أما عن دقة التمريرات، فيتصدّر مانشستر سيتي المشهد ب91.2%، ثم «الثُنائي» باريس وبايرن، بـ90.3% و89.9% على الترتيب، لكن إجمالي عدد التمريرات يمنحهما التفوّق الأكبر، نظراً لاستمرارهما في البطولة حتى الآن بالتأكيد، حيث مرر لاعبو الفريق الفرنسي 8736 كرة صحيحة، مقابل 7406 للألماني.

وعلى المُستوى الهجومي، لا يُضاهيهما أحد على الإطلاق في تلك النُسخة، بفارق كبير وواضح، حيث نفّذ «الأمراء» 849 هجمة، يليه «البافاري» ب773 هجمة، لكن الأخير يتفوّق في صناعة 33 هدفاً عبر التمريرات الحاسمة المُباشرة، مقابل 32 ل«سان جيرمان»، الذي مرر نجومه 230 كُرة مفتاحية مؤثرة، مقابل 189 لعناصر بايرن ميونيخ.

ويملك كلاهما مقاعد عديدة في قوائم أفضل اللاعبين، إذ يُعد فيتينيا وزائير إيمري، الأكثر قطعاً للمسافات خلال المباريات، حيث قام البرتغالي بالعدو ل161.6 كيلومتراً، مقابل 149.2 للفرنسي، وبعد مبابي مُتصدّر قائمة الهدّافين، يُلاحقه هاري كين هدّاف «البايرن» ب13 هدفاً، ثم كفاراتسخيليا «النجم الباريسي» ب10 أهداف.

كما صنع أوليس 8 أهداف لمصلحة «البافاري»، مُتصدّراً القائمة، في حين يظهر لاعبان من «سان جيرمان» بين ال5 الكبار، هما حكيمي ب6 «أسيست»، مقابل 5 لزميله «كفارا»، وعلى الصعيد الدفاعي، تبرز إحصائية تعكس طبيعة «باريس إنريكي» الفنية الشهيرة، حيث استعاد باتشو 95 كرة، مُتصدراً تلك القائمة بفارق كبير، ومعه «ثالثاً» زميله نونو مينديز ب79 كرة، ثم فيتينيا «السادس» ب75 كرة.