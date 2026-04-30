الخميس 30 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
اتحاد بناء الأجسام يتفقد جاهزية «ذا أجندة» لاستضافة بطولة الإمارات

30 ابريل 2026 18:30


دبي (الاتحاد) 
تكثّف اللجنة المنظمة لبطولة الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية استعداداتها لاستضافة الحدث المرتقب يوم 26 يوليو 2026، حيث قام وفد من اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس الإدارة، بزيارة تفقدية إلى مسرح «ذا أجندة» في دبي، موقع إقامة البطولة.
وكان في استقبال الوفد البطل العالمي عيسى الدح، بحضور أحمد جوهر عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة المنظمة، حيث اطلع الحضور على مرافق المسرح والتجهيزات الفنية واللوجستية، واستمعوا إلى شرح مفصل حول ترتيبات الاستضافة وآليات التنظيم.
وأشاد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي بالبنية التحتية المتطورة للمسرح، مثمناً جهود اللجنة المنظمة في توفير كافة عوامل النجاح، بما يضمن إخراج البطولة وفق أعلى معايير الاحترافية.
وأكد أن البطولة تعد من أبرز الأحداث المحلية في رياضة بناء الأجسام، لما تمثله من منصة مهمة لاكتشاف وصقل المواهب الوطنية، مشيراً إلى دورها في إعداد لاعبين قادرين على تحقيق إنجازات قارية وعالمية.
من جانبه، أعرب أحمد جوهر عن تطلعه إلى مشاركة نوعية ومستويات فنية عالية، تسهم في اختيار أفضل العناصر لتمثيل المنتخب الوطني، استعداداً للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها بطولة العالم في عجمان.

بناء الأجسام
اتحاد بناء الأجسام
عبدالله بن حمد الشرقي
منتخب بناء الأجسام
آخر الأخبار
20 لاعباً في قائمة «أبيض الطائرة» للألعاب الخليجية
الرياضة
20 لاعباً في قائمة «أبيض الطائرة» للألعاب الخليجية
اليوم 19:00
الذكاء الاصطناعي يساعد في اكتشاف أخطر أنواع السرطانات - أرشيفية
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي يكتشف أخطر أنواع السرطان قبل ظهوره بسنوات
اليوم 18:54
«دبي المالي العالمي» يقترح تعديلات لنظام «الشركات المحددة»
اقتصاد
«دبي المالي العالمي» يقترح تعديلات لنظام «الشركات المحددة»
اليوم 18:52
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
الأخبار العالمية
غوتيريش: إغلاق مضيق هرمز يخنق الاقتصاد العالمي
اليوم 18:40
سفن وبواخر في مضيق هرمز
الأخبار العالمية
أميركا تعيد طرح فكرة لتأمين مضيق هرمز
اليوم 18:34
