اتحاد بناء الأجسام يتفقد جاهزية «ذا أجندة» لاستضافة بطولة الإمارات



دبي (الاتحاد)

تكثّف اللجنة المنظمة لبطولة الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية استعداداتها لاستضافة الحدث المرتقب يوم 26 يوليو 2026، حيث قام وفد من اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس الإدارة، بزيارة تفقدية إلى مسرح «ذا أجندة» في دبي، موقع إقامة البطولة.

وكان في استقبال الوفد البطل العالمي عيسى الدح، بحضور أحمد جوهر عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة المنظمة، حيث اطلع الحضور على مرافق المسرح والتجهيزات الفنية واللوجستية، واستمعوا إلى شرح مفصل حول ترتيبات الاستضافة وآليات التنظيم.

وأشاد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي بالبنية التحتية المتطورة للمسرح، مثمناً جهود اللجنة المنظمة في توفير كافة عوامل النجاح، بما يضمن إخراج البطولة وفق أعلى معايير الاحترافية.

وأكد أن البطولة تعد من أبرز الأحداث المحلية في رياضة بناء الأجسام، لما تمثله من منصة مهمة لاكتشاف وصقل المواهب الوطنية، مشيراً إلى دورها في إعداد لاعبين قادرين على تحقيق إنجازات قارية وعالمية.

من جانبه، أعرب أحمد جوهر عن تطلعه إلى مشاركة نوعية ومستويات فنية عالية، تسهم في اختيار أفضل العناصر لتمثيل المنتخب الوطني، استعداداً للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها بطولة العالم في عجمان.