20 لاعباً في قائمة «أبيض الطائرة» للألعاب الخليجية



معتصم عبدالله (أبوظبي)

يدخل منتخبنا الوطني للرجال للكرة الطائرة مرحلة الإعداد للمشاركة في منافسات دورة الألعاب الخليجية، المقررة في دولة قطر خلال الفترة من 16 إلى 22 مايو، من خلال معسكر تحضيري يتضمن برنامجاً فنياً وبدنياً متكاملاً.

ويشمل برنامج المعسكر وحدات تدريبية مكثفة تهدف إلى رفع مستوى اللياقة البدنية والفنية للاعبين، إلى جانب خوض مباريات ودية تسهم في تعزيز الجاهزية، وتمنح الجهاز الفني الفرصة لتقييم العناصر واختيار التشكيلة الأنسب لتمثيل المنتخب في هذا الاستحقاق الخليجي.

ويأتي هذا المعسكر ضمن خطة الجهاز الفني لتجهيز المنتخب بأفضل صورة ممكنة، مع التركيز على تعزيز الانسجام بين اللاعبين ورفع مستوى الأداء الجماعي قبل دخول أجواء البطولة.

وضمّت القائمة الأولية 20 لاعباً، توزعت اختياراتهم على أندية الدولة المختلفة، وجاءت الأسماء على النحو التالي: علي محمد صالح، حمدان غانم، سامي طارق، محمد عباس، عمير عبدالله «النصر»، محمد عبدالله البلوشي، محمد حسين، راشد موسى، مسعود درويش، خليفة خميس «عجمان»، ماجد صقر، عبدالكريم فراس

العين: سالم جوهر، عادل عطالله «شباب الأهلي»، مبارك سلطان، عبدالله بامعبد «بني ياس»، وليد ربيع، زايد بطي، سيف وحيد «الوصل»، خالد سالم «حتا».

وأكد الجهازان الفني والإداري حرصهما على الظهور بصورة مشرفة للكرة الطائرة الإماراتية، وتحقيق مشاركة إيجابية في هذا الحدث الخليجي، بما يعكس تطور مستوى اللعبة في الدولة.