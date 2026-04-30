منتخب الترايثلون يشارك في البطولة الآسيوية بالفلبين



مانيلا (وام)

يشارك منتخب الترايثلون في منافسات البطولة الآسيوية، التي تنطلق السبت المقبل في سوبك باي بالفلبين، ضمن نخبة لاعبي ولاعبات القارة في فئات، الرجال، والسيدات، والشباب، والشابات، يمثل المنتخب الوطني 6 لاعبين ولاعبات، هم، علي عبيد الكعبي، وحمد العلي، وشارلوت ثيرستون، وديكستر باتن، وزيفي جوان، وماثيون ويليام، يرافقهم المدير الفني للاتحاد الحسن عقيلي.

ووصلت البعثة أمس إلى الفلبين استعداداً للحدث القاري، وبدأ المنتخب الوطني تدريباته مباشرة عقب الوصول، وسط تطلعات لتحقيق نتائج قوية تعزز حضور الرياضة الإماراتية على المستوى القاري.