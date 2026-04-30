الخميس 30 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«هجن الرئاسة» تتوج بالسيف الذهبي في المهرجان السنوي بقطر
30 ابريل 2026 19:59
  •  


الدوحة (الاتحاد)
توجت «دولة» لهجن الرئاسة بالسيف الذهبي في مهرجان «ختامي الشحانية»، بحضور صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، ومعالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن.
وأكدت هجن الرئاسة تفوقها اللافت هذا الموسم بالسيف السادس بعد فوز «دولة» بالشعار الأحمر، بقيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي بالسيف الذهبي للمهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن «الشحانية 2026»، على سيف صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، قاطعة مسافة شوط الحول المفتوح، مسجلة 11:59:83 دقيقة.
كما تفوقت هجن الرئاسة، بتصدر شوط الزمول المفتوح، محققة الخنجر الذهبي مع «نهاب»، بقيادة المضمر حمدان محمد بن مروشد، بعدما أنهى مراحل الشوط بزمن قدره 12:21:99 دقيقة.


قائمة السيوف
الأول: مهرجان الملك عبدالعزيز 
الثاني: مهرجان الاتحاد العماني 
الثالث: مهرجان البشائر سلطنة عمان 
الرابع: بطولة الكويت الدولية لسباقات الهجن
الخامس: «ختامي المرموم»
السادس: «ختامي الشحانية»

 

  •  

 

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©