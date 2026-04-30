الخميس 30 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«الإمارات للدراجات» يخطف قمة «افتتاحية روماندي» وصدارة الترتيب

30 ابريل 2026 22:21

أبوظبي (الاتحاد)
حقق تادي بوجاتشار الفوز بالمرحلة الأولى من طواف روماندي، ليتصدر الترتيب العام للسباق، حيث السلوفيني سيطرته لصالح فريق الإمارات - إكس آر جي على السباق، بعد 24 ساعة فقط من المرحلة التمهيدية، ليحقق أول فوز له في مرحلة طرق هذا الموسم، وأول انتصار له في مراحل عام 2026.
وبهذا الفوز، رفع بوجاتشار رصيده إلى خمسة انتصارات هذا الموسم، ومنح فريقه السيطرة على القميص الأصفر للمتصدر.
وبعد ثلاثة أيام فقط من فوزه في لييج-باستون-لييج، سعى بوجاتشار إلى استغلال الفرصة للضغط على منافسيه في الترتيب العام.
ومنذ البداية، فرض فريق الإمارات - إكس آر جي إيقاعاً قوياً على المجموعة الرئيسية، ليتمكّن من السيطرة سريعاً على مجموعة الهروب.
وعند الصعود الرئيسي لليوم (8.9 كلم بمعدل 9.8%)، قدّم زميل بوجاكار، بافل سيفاكوف، انطلاقة قوية جداً مهّدت له الطريق. ومع هذا التمهيد، أطلق بوجاتشار هجومه المميّز قبل نحو 39 كلم من خط النهاية في مارتيني.
ورغم المنافسة القوية من جانب ليني مارتينيز (البحرين فيكتوريوس) وفلوريان ليبوفيتز (ريد بول - بورا هانسغروهه) وجيفرسون سيبيدا (موفيستار)، فإن بوجاتشار كان الأقوى، ليحسم فوز المرحلة الأولى.
وعقب النهاية، أشاد دراج فريق الإمارات - إكس آر جي بزملائه في الهروب وكذلك بزملائه في الفريق.
وصرح بوجاتشار قائلاً: «لم أخطط لشيء، لكن كان من الرائع الفوز أمام الدراجين الشباب. كان سباقاً جميلاً ويوماً سريعاً جداً، وأنا سعيد بالفوز في السبرينت ضد الثلاثة الآخرين». بالطبع، كانت آخر 22 كلم مع رياح معاكسة، وكان من الصعب محاولة الهجوم. لذلك كنت سعيداً بوجود شابين متحمسين للعمل معي، الفوز اليوم كان مهماً، وهو أول فوز لي في سباق مراحل هذا الموسم، وفي روماندي وعلى مسار جميل وفي بلد رائع، جعلني أستمتع كثيراً.

