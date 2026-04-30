الفردان: كأس الإمارات فرصة السلة للانطلاق نحو آسيا

علي معالي (أبوظبي)

أكد عبداللطيف الفردان رئيس اتحاد كرة السلة، أن الحضور الجماهيري كان ما تميّزت به المباراة النهائية لبطولة كأس الإمارات، هو ما أضفى على المباراة متعة وإثارة من البداية للنهاية.

قال الفردان: «تتويج النصر بلقب كأس الإمارات يؤكد التطور الكبير الذي تحظى به اللعبة في بيت «العميد»، خاصة أن هذا الفريق وُجد في 3 نهائيات حتى الآن من أصل 3 بطولات تم تنظيمها من جانب اتحاد اللعبة وهي كأس الاتحاد والدوري، وكأس الإمارات، ولم يتبقَ سوى بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، مع تتويج شباب الأهلي بلقبي كأس الاتحاد والدوري».

وأضاف: «حصول نادي النصر على كأس الإمارات جاء عن جدارة بعد المستوى المميّز طوال مسيرتهم بالمنافسة حتى المباراة النهائية أمام شباب الأهلي، والتي جاءت ممتعة من الطرفين حتى الثواني الأخيرة، وحسم فيها النصر لقب البطولة بنتيجة 83-81».

قال الفردان: «كان الأداء راقياً للغاية بين «العميد والفرسان» في نهائي يعكس المؤشر الإيجابي لتطور اللعبة، وكذلك الحضور الجماهيري المميز الذي شهدته مدرجات صالة راشد بن حمدان بنادي النصر».

وأضاف: «هناك اختلاف كبير في كأس الإمارات هذه المرة، حيث يُمنح حامل لقب هذه البطولة فرصة مميزة للغاية من خلال المشاركة في كأس الكؤوس الخليجية، وهي بطولة مستحدثة ضمن روزنامة الاتحاد الآسيوي، لكنها معتمدة من الاتحاد الدولي للعبة، وبالتالي سيكون العميد النصراوي، أول فرق الدولة المشاركة في هذه البطولة.

وقال الفردان: «كأس الكؤوس الخليجية فرصة جيدة يُمكن من خلالها رؤية فريقين من الإمارات في بطولة «وصل»، حيث يشارك شباب الأهلي بصفته بطل الدوري، وفي حال فوز النصر بالخليجية فسوف تكون فرصة مميزة لرؤية ناديين يمثلان السلة الإماراتية في هذا المحفل القاري».