إنجاز الجوجيتسو في «الألعاب الشاطئية» يؤكد ريادة الرياضة الإماراتية

دبي (الاتحاد)

واصلت بعثة الإمارات تألقها القاري، بعدما اختتمت مشاركتها في النسخة السادسة من دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية، التي أقيمت في مدينة سانيا الصينية خلال الفترة من 22 إلى 30 أبريل الجاري، محققة إنجازاً كبيراً بتصدرها ترتيب الدول العربية المشاركة، وحلولها في المركز السابع في جدول الترتيب العام للدورة، التي شهدت مشاركة 1790 رياضياً ورياضية من 45 لجنة أولمبية آسيوية، تنافسوا في 14 لعبة رياضية، و15 تخصصاً، و61 حدثاً مختلفاً.

وشاركت الإمارات في الدورة بوفد ضم 31 رياضياً ورياضية في أربع ألعاب هي، الجوجيتسو، والشراع، وكرة القدم الشاطئية، والسباحة في المياه المفتوحة، حيث حصد وفد الإمارات 6 ميداليات ملونة، جميعها في رياضة الجوجيتسو، بواقع ذهبيتين وفضيتين وميداليتين برونزيتين.

وقدم منتخبنا الوطني للشراع مستويات مشرّفة، وكان قريباً من التتويج بميداليتين برونزيتين على الأقل، عن طريق مروى الحمادي وعبدالله الزبيدي في منافسات «إلكا 4».

ويأتي هذا الإنجاز امتداداً لمسيرة التفوق الإماراتي في المحافل الآسيوية، حيث كرّرت الدولة صدارتها عربياً، بعد أن سبق لها تحقيق الإنجاز ذاته في دورة الألعاب الآسيوية للشباب (البحرين 2025) برصيد 31 ميدالية، في مؤشر واضح على استمرارية التميّز وثبات المستوى.

وأكد الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، أن مشاركة منتخب الشراع في دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية بالصين، كانت مشرّفة ومتميزة، بتحقيق نتائج بارزة، حيث حصلت مروى الحمادي على المركز الرابع في فئة (إلكا 4) بنات، وعبدالله الزبيدي على المركز الرابع في فئة (إلكا 4) ذكور.

وأضاف: «نشيد بالكادر الفني وبجميع اللاعبين، ونوجه الشكر للجنة الأولمبية الإماراتية على حضورها ومواكبتها لأبطال الدولة، فهذه النتائج تعكس قوة الشراع الحديث الإماراتي، وحجم التطور الكبير الذي يشهده على مختلف المستويات، كما تمثّل دافعاً مهماً لمضاعفة الجهود ومواصلة العمل بثقة وطموح نحو منصات التتويج في الاستحقاقات المقبلة».

كما أكد فارس محمد المطوّع، الأمين العام للجنة الأولمبية الإماراتية، قيمة هذا النجاح في محافل رياضية قوية تجمع نخبة الرياضيين من قارة آسيا، وتضع اسم الإمارات دائماً في المقدمة، حرصاً على إعلاء راية الوطن، مشيراً إلى أن الريادة العربية في الدورات الآسيوية مؤشر يحمل دلالات مهمة، ويعكس تطور نتائج الرياضيين وثبات مستوياتهم، مثمناً رؤية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، ومتابعة معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، رئيس المكتب التنفيذي.





توّجت الصين الدولة المستضيفة بالمركز الأول في جدول الترتيب العام للميداليات برصيد 55 ميدالية منها 24 ميدالية ذهبية و18 ميدالية فضية و13 برونزية، فيما جاءت تايلاند ثانية برصيد 28 ميدالية منها 10 ميداليات ذهبية، و9 فضيات و9 برونزيات.



السابعة بالفلبين

تستضيف الفلبين دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية السابعة (سيبو 2028)، والمقرر إقامتها في شهر مارس 2028، حيث تعمل اللجنة المنظمة على إعداد برنامج رياضي أولي يتضمن 24 رياضة، على أن يتم اعتماده النهائي من المجلس الأولمبي الآسيوي.