وصيف «ديربي الإمارات» جاهز لكسر «عقدة كنتاكي»

وصيف «ديربي الإمارات» جاهز لكسر «عقدة كنتاكي»
30 ابريل 2026 23:25

دبي (وام)
يشارك الجواد «سيكس سبيد» في منافسات كنتاكي ديربي 2026 في نسخته الـ 152، المقررة السبت المقبل، وسط توقعات بأن يلعب دوراً مؤثراً في رسم إيقاع البداية، بعدما حل وصيفاً في ديربي الإمارات «الفئة الثانية» ضمن أمسية كأس دبي العالمي الأخيرة، حيث عُرف بأسلوبه الهجومي في المقدمة.
ويُعد السباق من أبرز وأعرق سباقات الخيل في العالم، ويمثل المحطة الأولى في سلسلة «التاج الثلاثي» الأميركية، بمشاركة 20 جواداً من نخبة خيول العالم، إلى جانب 4 خيول احتياطية، تأهلت عبر نتائجها في السباقات الدولية.
ويخوض «سيكس سبيد» التحدي بعد سلسلة من النتائج القوية في مضمار «ميدان»، أبرزها الفوز بسباق «الإمارات 2000 جينيز»، قبل أن يحل ثانياً في ديربي الإمارات خلف الجواد الياباني «وندر دين».
ويأمل الجواد سيكس سبيد إلى جانب «وندر دين» في كسر عقدة خيول ديربي الإمارات في سباق كنتاكي ديربي، إذ لم يسبق لأي جواد قادم من سباق ميدان أن توج باللقب، رغم اقتراب «فوريفر يونج» سابقاً بحلوله في المركز الثالث.
وأبدى الفارس براين هيرنانديز جونيور، الفائز بالسباق قبل عامين، تحفظه على سيناريو الاندفاع المبكر، مشيراً إلى أن المنافسة الحالية قد تفرض إيقاعاً مختلفاً في ظل وجود خيول أخرى مرشحة للضغط على الصدارة منذ البداية.
من جانبه، أكد المدرب بوبات سيمار أن أسلوب الجواد لن يشهد تغييرات كبيرة، موضحاً أنه يميل بطبيعته للاندفاع في المقدمة.

