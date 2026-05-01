الجمعة 1 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الجودو» يدشّن مشواره في «دوشانبي جراند سلام»

«الجودو» يدشّن مشواره في «دوشانبي جراند سلام»
1 مايو 2026 11:30

 
أبوظبي (الاتحاد)
يفتتح منتخبنا الوطني للجودو غداً مشواره في بطولة دوشانبي (جراند سلام) الكبرى للجودو، (طاجيكستان 2026)، والتي تختتم مساء الغد، في ضوء قرعة البطولة، التي جرت عبر (تقنية الفيديو)، بمدينة دوشانبي، ونظمها اتحاد طاجيكستان للجودو بإشراف الاتحاد الدولي للجودو (IJF).
وتشهد البطولة الكبرى مشاركة 240 لاعباً ولاعبة من 34 دولة في مقدمتهم منتخبنا، الذي يشارك بالثنائي كريم عبد اللطيف في وزن تحت 73 كجم، واللاعبة إليزا ليتيف تحت 78 كجم لفئة الوزن الثقيل، بينما اعتذر اللاعب عمرو جاد عن عدم المشاركة في وزن تحت 81 كجم لتجدد إصابته خلال التدريبات النهائية.
ويواجه لاعبنا كريم عبد اللطيف في بداية تصفيات وزن تحت 73 كجم، بطل منتخب طاجيكستان صاحب الأرض والجمهور البطل الشاب شاهر الدين عبدالقادروف، بينما تفتتح لاعبتنا مشوارها في تصفيات وزن تحت 87 كجم للوزن الثقيل غداً بمواجهة مع الفائزة من مباراة بطلة منغوليا خوسلين أوتغو نباير والهولندية ماريت كامبس.
من جهة ثانية، أكد الدكتور ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية نائب رئيس اتحاد الجودو وأمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، أن الاتحاد الدولي وافق على إقامة بطولة العالم للأساتذة لعام 2026، في مدينة دوشانبي - طاجيكستان، خلال الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر 2026، والتي تعتبر من كبرى بطولات الاتحاد الدولي، ويشارك فيها أبرز المصنفين في العالم الذين تتم دعوتهم من بينهم أفضل 36 لاعباً ولاعبة جودو من المصنّفين الأوائل في كل فئة وزن.

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©