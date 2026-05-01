طبيب نفسي: مارادونا عانى من اضطراب ثنائي القطب والنرجسية

1 مايو 2026 10:33

لندن (رويترز)
ذكرت وسائل إعلام أرجنتينية أن طبيباً نفسياً متهماً في قضية وفاة دييجو مارادونا، أبلغ محكمة أرجنتينية، بأن أسطورة كرة القدم الراحل ​كان يعاني من اضطراب ثنائي القطب ولديه نزعة نرجسية، مؤكداً أنه كان بحاجة إلى برنامج علاجي صارم يمنعه من تناول الكحول بشكل كامل.
ويواجه الطبيب كارلوس دياز، ⁠البالغ من العمر 34 عاماً، تهمة القتل غير العمد بسبب الإهمال، ​على خلفية وصفه دواء غير مناسب، وهو واحد من سبعة ​متهمين ‌توجه إليهم اتهامات بتحمل المسؤولية الجنائية، ⁠عن وفاة قائد ​المنتخب الأرجنتيني السابق ومدربه الوطني. ونقلت صحيفة (إل كلارين) عن دياز قوله أمام المحكمة في بوينس أيرس: «كان يعاني من اضطراب ثنائي القطب والنرجسية. كان قادراً على إخضاع بلد بأكمله، لكن كأساً واحدة من الكحول كانت كفيلة بإسقاطه».
وأوضح دياز أنه التقى مارادونا ‌في 26 أكتوبر 2020، أي قبل 29 يوماً من وفاته، مشيراً إلى أنه وجده حينها يشرب الخمر على أريكة، وفقاً ​لما أوردته صحيفة (لا ناسيون) الأرجنتينية. وأضاف، بحسب الصحيفة نفسها «صدمني المشهد، لأنه كان يشبه والدي تماماً، وهو مدمن كحول توفي قبل بضعة أشهر». وأبلغ دياز المحكمة أنه يعتقد أن مارادونا كان يسعى إلى تغيير نمط حياته، ولذلك صمّم برنامجه العلاجي على أساس الامتناع الكامل عن تناول الكحول، وفقاً لما ​نقلته صحيفة (إل كلارين). وأضاف أن تقرير السموم أظهر أن مارادونا توفي بعد مرور 23 يوماً على توقفه عن تعاطي المخدرات.
ويُعد مارادونا أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ، إذ ​حصد العديد من الألقاب مع ‌أندية ⁠بوكا جونيورز ‌وبرشلونة ونابولي، وقاد منتخب الأرجنتين للتتويج بلقب كأس العالم عام 1986.
وتوفي في 25 نوفمبر 2020 عن عمر ناهز 60 عاماً، ⁠عقب خضوعه لجراحة لإزالة تجمع دموي في الدماغ.
وتنظر المحكمة في ما إذا ​كان أعضاء الفريق الطبي وفريق الرعاية الخاص به يتحملون مسؤولية جنائية عن وفاته. وفي السياق نفسه، أدلى جراح الأعصاب ليوبولدو لوكي، وهو متهم آخر في القضية، بشهادته، قائلاً إن العلاج المنزلي الذي خضع له مارادونا كان مناسباً، ولم يكن المقصود ​به أن يشكل بديلاً عن وحدة عناية مركزة، وفقاً ​لما نقلته صحيفة (إل كلارين).

