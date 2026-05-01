فليك يتفق على تمديد عقده مع برشلونة

1 مايو 2026 13:56

مدريد(د ب أ)
وافق هانسي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، على تمديد عقده لمدة عام واحد حتى نهاية يونيو عام 2028، مع خيار التمديد لموسم 2028 / 2029، حسبما أفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الرياضية الإسبانية اليوم الجمعة.
وأشار التقرير إلى أنه لم يتبق سوى بعض التفاصيل التي سيتم حسمها الأسبوع المقبل، عندما يتوقع وصول بيني زاهافي، وكيل أعمال المدرب الألماني، إلى برشلونة.
ومن المقرر أن يوقع فليك العقد الجديد فور حسمه هو وفريقه لقب الدوري الإسباني للموسم الثاني على التوالي.
وربما يتم ذلك مع نهاية هذا الأسبوع، إذ يلعب برشلونة ضد أوساسونا غداً السبت، وقد يزيد الفوز من الضغط على ملاحقه المباشر غريمه التقليدي ريال مدريد.
وفي حال عدم فوز الريال على إسبانيول بعد غد الأحد، سيتم حسم لقب الدوري الإسباني هذا الموسم لمصلحة برشلونة.
وفي حال عدم تحقق هذا السيناريو، فربما يحسم اللقب بعد أسبوع خلال مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد على ملعب (كامب نو)، قبل انطلاق المرحلة الـ34 من أصل 38 مرحلة.
ويتصدر برشلونة جدول ترتيب المسابقة حالياً بفارق 11 نقطة أمام منافسه العتيد ريال مدريد.
ويتولى فليك، المدرب السابق لبايرن ميونيخ الألماني ومنتخب ألمانيا، تدريب برشلونة منذ يوليو عام 2024، وقد ودع الفريق بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الثمانية هذا الموسم، على يد أتلتيكو مدريد.
ويعتبر طموح المدرب الألماني للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، أحد العوامل الرئيسية وراء تمديد عقده مع النادي الكتالوني، كما يرغب فليك "61 عاماً" أيضاً في قيادة الفريق على ملعب كامب نو الأسطوري بمجرد الانتهاء من تجديده بالكامل.
وأفاد تقرير لإذاعة "كادينا سير" أن تركيب سقف الملعب لن يبدأ إلا بعد موسم 2026 / 2027، مضيفاً أن برشلونة طلب من مجلس المدينة الإذن باستخدام الملعب الأولمبي مجدداً لمعظم مباريات موسم 2027 / 2028.

 

أخبار ذات صلة
«لا فوينتي» يصدم الإسبان بمصير يامال قبل المونديال
الأهلي المصري يواجه برشلونة في كأس خوان جامبر
هانسي فليك
برشلونة
ريال مدريد
دوري أبطال أوروبا
آخر الأخبار
«السلة» يدشن الاستعداد للحفاظ على لقب «الخليجية» بقائمة الـ19
الرياضة
«السلة» يدشن الاستعداد للحفاظ على لقب «الخليجية» بقائمة الـ19
اليوم 15:00
سهر الصايغ.. «وكيلة نيابة»
الترفيه
سهر الصايغ.. «وكيلة نيابة»
اليوم 14:55
"شؤون البلديات" بالشارقة تحتفي باليوم العالمي للعمال
علوم الدار
"شؤون البلديات" بالشارقة تحتفي باليوم العالمي للعمال
اليوم 14:46
أرشيفية
الأخبار العالمية
إيطاليا: إجلاء الآلاف جراء حريق غابات في مقاطعة توسكانا
اليوم 14:39
الوداد يطيح كارتيرون بعد 37 يوماً من التعاقد!
الرياضة
الوداد يطيح كارتيرون بعد 37 يوماً من التعاقد!
اليوم 14:20
