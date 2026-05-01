الجمعة 1 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

13 إصابة في موسمين مع الريال.. مبابي علامة استفهام!

13 إصابة في موسمين مع الريال.. مبابي علامة استفهام!
1 مايو 2026 17:15

معتز الشامي (أبوظبي)
يعد كيليان مبابي، محور إحدى أكثر الملفات الطبية غموضاً هذا الموسم، فقد وصل اللاعب الفرنسي من باريس سان جيرمان بتقرير طبي يفصل غيابه عن الملاعب 13 مرة خلال 7 سنوات قضاها في النادي الباريسي، جميعها إصابات طفيفة، إلا أن الواقع يقول إنه وخلال المواسم الثلاثة التي سبقت انضمامه إلى ريال مدريد، لم يتجاوز مجموع غياباته 42 يوماً.
وهذا الوضع لا يقارن بموسميه مع ريال مدريد، حيث عانى خلالهما من 13 إصابة، 4 في الموسم الماضي و9 هذا الموسم، تفاقمت انتكاسات المهاجم البدنية بشكل كبير، ولم تزد إصابته العضلية الأخيرة إلا من إحباط مبابي من الوضع.
وبين شهري أكتوبر ونوفمبر من هذا الموسم، عانى اللاعب من 3 مشاكل طفيفة في كاحله الأيمن، ما أثر بشكل رئيسي على مشاركته مع المنتخب الفرنسي، حيث غاب عن مباراتين خلال فترتي التوقف الدولي.
وجاءت الضربة التالية مع إصابة الركبة الشهيرة، بدأت بعد احتكاك في مباراة سيلتا فيجو في السابع من ديسمبر، أجبره الألم على الغياب عن مباراة الملحق المؤهل للدوري ضد مانشستر سيتي بعد 3 أيام (كان على مقاعد البدلاء لكنه لم يلعب).
وكان غيابه قصيراً لأنه عاد في المباراة التالية ضد ألافيس، لكن شيئاً ما لم يكن على ما يرام، وتفاقمت الأمور، لتصبح في النهاية أكبر أزمة طبية في الموسم لريال مدريد.
وبعد عودته من عطلة عيد الميلاد، تعرض مبابي لانتكاسة ثانية، حيث خضع لفحص بالرنين المغناطيسي كشف عن تلف في الرباط الجانبي الخارجي لمفصل الكاحل، ما يتطلب فترة نقاهة لا تقل عن 3 أسابيع.
لكن اللاعب رقم 10 عاد تحت قيادة تشابي بعد 11 يوماً فقط، بعد غيابه عن مباراة الدوري مع ريال بيتيس (4 يناير) وديربي نصف نهائي كأس السوبر الإسباني (8 يناير)، سافر إلى السعودية، وشارك كبديل في الكلاسيكو ولعب 14 دقيقة فقط.
وخسر ريال مدريد المباراة النهائية، ثم خسر مبابي مجدداً، فيما جاءت الانتكاسة الثالثة بسبب إصابة في ركبته، حيث تحمل اللاعب بصبر حتى اضطر للتوقف مرة أخرى، وتم استدعاؤه لمباراة الدوري ضد ريال سوسيداد، لكنه لم يلعب، كما حدث أمام مانشستر سيتي، حيث تعرض لانتكاسة رابعة.
وكان من المتوقع حدوث انتكاسة أخرى، وسط جدل واسع النطاق بسبب تشخيص خاطئ، وسفر مبابي إلى باريس للتعافي، بدأت الإصابة قبيل مباراة الإياب ضد بنفيكا.
وكان هذا غيابه الخامس بسبب إصابة في الركبة أبعدته عن الملاعب لـ 3 أشهر وأجبرته على الغياب عن 10 مباريات.
والآن، أعادته إصابة عضلية إلى غرفة العلاج، ولا يزال يعاني من آلام لا يستطيع مبابي تفسيرها.

أخبار ذات صلة
فليك يتفق على تمديد عقده مع برشلونة
«إنه المنطق».. سان جيرمان وبايرن تستحق لقب نهائي الأبطال
مبابي
باريس سان جيرمان
ريال مدريد
آخر الأخبار
الذكاء الاصطناعي يكشف اضطراباً خفياً يُصيب ملايين الأطفال - أرشيفية
الذكاء الاصطناعي
نموذج ذكاء اصطناعي يكشف اضطراباً خفياً يعاني منه ملايين الأطفال
اليوم 18:44
ملك البحرين
الأخبار العالمية
ملك البحرين: نرفض تدخل إيران ونشدد على حماية الأمن الوطني
اليوم 18:42
منفذ محاولة اغتيال ترامب يقتحم نقطة أمنية
الأخبار العالمية
نشر فيديو جديد للمشتبه به في محاولة اغتيال ترامب
اليوم 18:30
«اينوك» تؤّكد مكانة الصناعة الوطنية في «اصنع في الإمارات 2026»
اقتصاد
«اينوك» تؤّكد مكانة الصناعة الوطنية في «اصنع في الإمارات 2026»
اليوم 18:24
سمكتان من حيتان العنبر
الترفيه
روبوت تحت الماء يرصد أصوات التواصل بين الحيتان
اليوم 18:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©