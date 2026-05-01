الجمعة 1 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
الشارقة يعتمد برنامج المشاركة في «مونديال الفورمولا 1» للزوارق

الشارقة يعتمد برنامج المشاركة في «مونديال الفورمولا 1» للزوارق
1 مايو 2026 19:56

الشارقة (وام)
اعتمد نادي الشارقة للرياضات البحرية برنامج مشاركة فريقه في بطولة العالم للفورمولا-1 للزوارق السريعة 2026، وذلك عقب إعلان اللجنة المنظمة روزنامة الموسم الجديد، التي تتضمن 7 جولات تقام في 5 دول.
ويخوض الفريق الموسم بطموحات كبيرة، مستفيداً من نتائجه المميزة في النسخة الماضية، بعدما أحرز المركزين الأول والثالث في الجولة الختامية التي استضافتها بحيرة خالد بالشارقة، كما أنهى البطولة في المركز الثالث على مستوى الترتيب العام.
ويضم فريق الشارقة للمرة الأولى ثلاثة قوارب يقودها الكندي راستي وايت، المصنف ثالثاً على مستوى المتسابقين، إلى جانب الإستوني ستفيان أراند المصنف رابعاً، والأسترالي جراند تراسك الذي حقق المركز الثاني في جولة الشارقة العام الماضي.
وتنطلق منافسات الموسم من كالياري الإيطالية خلال الفترة من 29 إلى 31 مايو المقبل، ثم تتجه البطولة إلى قيرغيزستان لإقامة الجولة الثانية على بحيرة إيسيك-كول من 31 يوليو إلى 2 أغسطس.
وتتواصل المنافسات في الصين بإقامة جولتين يومي 25 إلى 27 سبتمبر، و3 إلى 4 أكتوبر في شنغهاي، قبل الانتقال إلى جدة لاستضافة الجولة التالية من 27 إلى 29 نوفمبر.
وتقام الجولة السادسة في إحدى دول الشرق الأوسط خلال الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر، على أن يتم تحديد موقعها لاحقاً، فيما تختتم البطولة بجولة «الطريق إلى الشارقة - جائزة الشارقة الكبرى» على بحيرة خالد خلال الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر، ضمن النسخة الخامسة والعشرين من الحدث.

