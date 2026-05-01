الجمعة 1 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«مبيعات اللحظة الأخيرة» توفر تذاكر كأس العالم

1 مايو 2026 21:58

مانشستر(أ ب)
قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا في 11 يونيو المقبل، لا تزال معظم تذاكر مباريات دور المجموعات للبطولة متاحة للبيع.
وفي الوقت نفسه تعد الأسعار مرتفعة للغاية، حيث يصل سعر تذكرة أولى مباريات المنتخب الأميركي أمام باراجواي في لوس أنجلوس إلى 4105 دولارات، فيما يبلغ سعر العديد من التذاكر ما يقرب من 2000 دولار.
لا تزال التذاكر متوفرة على الموقع الرسمي للفيفا من خلال ما يطلق عليه قسم «مبيعات اللحظة الأخيرة»، بعد طرح دفعات منها على مراحل منذ سبتمبر الماضي.
وتختلف الأسعار حسب فئة التذكرة، حيث تعد فئة المقاعد الأمامية الأولى هي الأغلى، بينما تعد مقاعد الفئة الرابعة هي الأرخص، ورغم ذلك، يبلغ سعر تذكرة الفئة الثالثة لمباراة الولايات المتحدة ضد باراجواي مبلغ 1120 دولاراً، مقارنةً بتذكرة الفئة الثانية لمباراة النمسا ضد الأردن، والتي يبلغ سعرها 380 دولاراً.
وتخضع الأسعار للتغيير أيضاً، حيث يعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) نظام التسعير الديناميكي لأول مرة في كأس العالم.
وقال السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في يناير الماضي، إن الطلب على تذاكر بطولة هذا العام يعادل ألف عام من بطولات كأس العالم مجتمعة، على حسب وصفه، وأن جميع تذاكر مباريات البطولة البالغ عددها 104 مباريات ستباع بالكامل.

 

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©