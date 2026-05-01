«الترجيحية» تهدي الوحدة لقب «أبوظبي الإسلامي» على حساب العين

معتصم عبدالله (أبوظبي)

تُوِّج الوحدة بطلاً لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي في نسخته الـ18، بعدما تغلّب على منافسه العين بركلات الترجيح 4-2، عقب التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي من المباراة النهائية التي جمعتهما، على استاد محمد بن زايد، وسط حضور جماهيري كبير.

وشهد المباراة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الكرة، فيما قام بتتويج الفريق الفائز عبدالله ناصر الجنيبي، النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة رئيس مجلس إدارة رابطة المحترفين، وعلي سعيد المزروعي، رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة الرياضي الثقافي.

ورفع «العنابي» رصيده إلى أربعة ألقاب في البطولة بعد تتويجه في مواسم (2015-2016,2017-2018,2023-2024)، ليضيف لقب نسخة 2025-2026، في الوقت الذي حرم فيه «الزعيم» من الظفر بلقبه الثالث، بعد تتويجه السابق في نسختي (2008-2009 و2022-2023).

ومثّل نهائي الأمس «الكلاسيكو» الثالث بين الفريقين في «كأس الرابطة»، بعدما التقيا للمرة الأولى في موسم 2008-2009 وحسمه العين بهدف شهاب أحمد، قبل أن يتجدد اللقاء في نهائي موسم 2023-2024 الذي توّج به الوحدة بنتيجة 1-0.

ويعد هذا التتويج ثاني ألقاب الوحدة في الموسم الحالي 2025-2026، بعد فوزه بدرع التحدي في السوبر الإماراتي القطري على حساب الدحيل 1-0، كما أوقف طموحات العين في المنافسة على ثلاثية تاريخية، في ظل تصدره الحالي لدوري أدنوك للمحترفين واقترابه من حسم اللقب، إلى جانب تأهله إلى نهائي كأس رئيس الدولة أمام الجزيرة.

وجاءت بداية المباراة بأفضلية نسبية للعين دون تهديد حقيقي على مرمى الوحدة، قبل أن يظهر أول تهديد للعنابي عبر تسديدة مباغتة لفاكوندو دانيال تصدى لها الحارس خالد عيسى بصعوبة في الدقيقة 13، أعقبتها رأسية كايو من ركلة ركنية مرت فوق المرمى في الدقيقة 31.

ورد العين بمحاولة خطيرة عبر تسديدة لابا كودجو من داخل المنطقة أمسك بها الحارس في الدقيقة 39، ثم تسديدة من كاكو أبعدها حارس الوحدة زايد الحمادي بصعوبة إلى ركلة ركنية في الدقيقة 47، لينتهي الشوط الأول بالتعادل دون أهداف.

وفي الشوط الثاني، تواصلت المحاولات الهجومية من الطرفين دون أن يتمكن أي منهما من هز الشباك، ليطلق الحكم الروسي سيرجي إيفانوف صافرة النهاية بالتعادل، واحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للوحدة بنتيجة 4-2، بعد تألق لافت للحارس زايد الحمادي الذي تصدى لركلتي ترجيح.

وسجل للوحدة كل من بينتيكي، جاستون سواريز، تاديتش، وعمر خربين، فيما سجل للعين سفيان رحيمي وبالاسيوس، وأهدر رامي ربيعة وحسين رحيمي ركلتين تصدى لهما الحارس.

ويُعد هذا النهائي الرابع الذي يُحسم بركلات الترجيح في تاريخ البطولة، بعد نهائي موسم 2011-2012 بفوز الأهلي على الشباب، وموسم 2020-2021 بفوز شباب الأهلي على النصر، وموسم 2021-2022 بفوز العين على شباب الأهلي.