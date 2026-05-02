سينر يغازل الأرقام القياسية بالوصول إلى نهائي مدريد

مدريد (رويترز)

تأهل المصنّف الأول عالمياً يانيك سينر إلى نهائي بطولة مدريد المفتوحة للتنس، بفوزه ​6-2 و6-4 على أرتور فيس، ليضرب موعداً مع ألكسندر زفيريف الذي تغلّب على ألكسندر بلوكس 6-2 و7-5 في مباراة قبل النهائي الأخرى.

وحافظ سينر (24 عاماً) على حظوظه في تحقيق رقم قياسي، بالفوز باللقب ⁠الخامس على التوالي في بطولات الأساتذة من فئة الألف نقطة.

وحقق اللاعب الإيطالي انتصاره الـ ​27 على التوالي في بطولات الأساتذة، بعد أن رفع الكأس في باريس العام ​الماضي وفي ‌إنديان ويلز وميامي ومونت كارلو هذا العام.

كما أصبح سينر ⁠رابع ​لاعب في التاريخ يصل إلى نهائي جميع بطولات الأساتذة التسع، بعد روجر فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش ورافائيل نادال، وهو أصغر لاعب يحقق هذا الإنجاز.

وقال سينر في مقابلة على أرض الملعب بعد المباراة: «أنا سعيد جداً بالأداء العام اليوم (أمس)».

وأضاف: «أحاول أن ألعب بأفضل طريقة ممكنة في هذه ‌اللحظة، وكان اليوم جيداً جداً».

وفي سعيه لتحقيق لقبه الثاني على الملاعب الرملية ‌هذا الموسم، سيطر اللاعب الإيطالي على تبادل الضربات من الخط الخلفي ومزجها بالضربات القصيرة خلف الشبكة، ليكبّد فيس خسارته الأولى على هذه الأرضية هذا العام.

وقاوم اللاعب الفرنسي بشكل أكبر في ​المجموعة الثانية وغيّر أسلوب لعبه للبقاء في المنافسة، لكن سينر حقق كسر الإرسال الحاسم قبل أن ينهي المباراة بعد 85 دقيقة.

فيما حسم زفيريف، بطل مدريد في عامي 2018 و2021، المجموعة الأولى بسهولة وصمد أمام محاولات بلوكس للعودة في المجموعة الثانية، ليحسم الفوز في ساعة و36 دقيقة.

صمد بلوكس في بداية ​المجموعة الثانية، لكن زفيريف كسر إرساله عندما ‌كانت ⁠النتيجة 6-5، مستغلاً ‌فرصة كسر الإرسال الثامنة له في المجموعة، ومستفيداً ‌من ارتداد الكرة من الشبكة.

ثم حسم اللاعب الألماني الفوز بضربة ساحقة، لينهي سلسلة هزائمه في قبل النهائي ويبلغ أول نهائي له ⁠هذا الموسم.

وأصبح زفيريف ثالث لاعب بعد فيدرر ونادال يصل إلى نهائي مدريد أربع مرات.