ليكرز يطيح روكتس في «البلاي أوف» ويتأهل لمواجهة ثاندر

2 مايو 2026 10:45

لوس أنجلوس (رويترز)
سجل ليبرون جيمس 28 نقطة بينها 18 في النصف ​الأول الحاسم من المباراة، ليقود لوس انجليس ليكرز للفوز 98-78 على هيوستن روكتس وحسم ⁠سلسلة الدور الأول من الأدوار الإقصائية للقسم ​الغربي بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين ​بنتيجة ‌4-2.
وبذلك يتأهل ليكرز إلى ⁠قبل ​نهائي القسم الغربي إذ سيواجه أوكلاهوما سيتي ثاندر، المصنف الأول، في المباراة الأولى يوم الثلاثاء المقبل.
واستحوذ جيمس على ‌سبع كرات مرتدة وقدم ثماني ‌تمريرات حاسمة لزملائه في الفريق. كما سجل زميله روي هاتشيمورا 21 نقطة، إذ ​نجح في التسجيل في خمس من سبع محاولات لإحرز رميات ثلاثية. وأضاف أوستن ريفز، الذي شارك أساسياً لأول مرة في هذه السلسلة، ‌15 نقطة لصالح ليكرز.
ورغم ​كثرة الأخطاء التي ارتكبها ليكرز طوال السلسلة، فإنه لم يرتكب سوى 11 خطأ في هذه المباراة أثناء ​حده ‌من ⁠نسبة تسديدات هيوستن ‌إلى 35 بالمئة.
سجل ‌ألبرين سينجون 17 نقطة واستحوذ على 11 كرة ⁠مرتدة لصالح روكتس، الذي لعب من دون هدافه ​كيفن دورانت للمرة الخامسة في هذه السلسلة. وأنهى هيوستن المباراة بنسبة نجاح بلغت 17.9 بالمئة في الرميات الثلاثية أي أنه سجل في خمس ​فقط من أصل 28 محاولة. 

أخبار ذات صلة
«تمبروولفز» يقصي «ناجتس» و«سيكسرز» يفرض السابعة على «سلتيكس»
روكتس يهدّد ليكرز بالفاصلة في «البلاي أوف».. وبيستونز يتجنب الخروج
دوري السلة الأميركي للمحترفين
أوكلاهوما سيتي ثاندر
لوس أنجلوس ليكرز
آخر الأخبار
صيف 2025 المثير للجدل يهدد مسيرة ريال مدريد
الرياضة
صيف 2025 المثير للجدل يهدد مسيرة ريال مدريد
اليوم 12:30
«الجودو» يختتم غداً مشاركته في «دوشانبي جراند سلام»
الرياضة
«الجودو» يختتم غداً مشاركته في «دوشانبي جراند سلام»
اليوم 11:30
صلاح يحسم واجهته ويؤكد أن الرحيل عن ليفربول قرار صائب
الرياضة
صلاح يحسم واجهته ويؤكد أن الرحيل عن ليفربول قرار صائب
اليوم 11:00
ليكرز يطيح روكتس في «البلاي أوف» ويتأهل لمواجهة ثاندر
الرياضة
ليكرز يطيح روكتس في «البلاي أوف» ويتأهل لمواجهة ثاندر
اليوم 10:45
سينر يغازل الأرقام القياسية بالوصول إلى نهائي مدريد
الرياضة
سينر يغازل الأرقام القياسية بالوصول إلى نهائي مدريد
اليوم 10:29
