ليكرز يطيح روكتس في «البلاي أوف» ويتأهل لمواجهة ثاندر

لوس أنجلوس (رويترز)

سجل ليبرون جيمس 28 نقطة بينها 18 في النصف ​الأول الحاسم من المباراة، ليقود لوس انجليس ليكرز للفوز 98-78 على هيوستن روكتس وحسم ⁠سلسلة الدور الأول من الأدوار الإقصائية للقسم ​الغربي بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين ​بنتيجة ‌4-2.

وبذلك يتأهل ليكرز إلى ⁠قبل ​نهائي القسم الغربي إذ سيواجه أوكلاهوما سيتي ثاندر، المصنف الأول، في المباراة الأولى يوم الثلاثاء المقبل.

واستحوذ جيمس على ‌سبع كرات مرتدة وقدم ثماني ‌تمريرات حاسمة لزملائه في الفريق. كما سجل زميله روي هاتشيمورا 21 نقطة، إذ ​نجح في التسجيل في خمس من سبع محاولات لإحرز رميات ثلاثية. وأضاف أوستن ريفز، الذي شارك أساسياً لأول مرة في هذه السلسلة، ‌15 نقطة لصالح ليكرز.

ورغم ​كثرة الأخطاء التي ارتكبها ليكرز طوال السلسلة، فإنه لم يرتكب سوى 11 خطأ في هذه المباراة أثناء ​حده ‌من ⁠نسبة تسديدات هيوستن ‌إلى 35 بالمئة.

سجل ‌ألبرين سينجون 17 نقطة واستحوذ على 11 كرة ⁠مرتدة لصالح روكتس، الذي لعب من دون هدافه ​كيفن دورانت للمرة الخامسة في هذه السلسلة. وأنهى هيوستن المباراة بنسبة نجاح بلغت 17.9 بالمئة في الرميات الثلاثية أي أنه سجل في خمس ​فقط من أصل 28 محاولة.