صلاح يحسم واجهته ويؤكد أن الرحيل عن ليفربول قرار صائب

لندن (د ب أ)

أكد المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، أنه مرتاح لقراره بالرحيل في نهاية الموسم، وأن ينهي مسيرته بشروطه الخاصة.

وسينهي اللاعب الدولي المصري مسيرة حافلة بالألقاب امتدت لتسعة أعوام في أنفيلد هذا الصيف، بعد أن توصل إلى اتفاق مع النادي لإنهاء عقده المربح الذي يمتد لعامين والذي وقعه قبل 12 شهراً.

يُعتبر هذا الموسم، بلا شك، الأكثر إحباطاً خلال تلك الفترة، ويُذكر بشكل أساسي بسبب خلافه العلني مع أرني سلوت في ديسمبر، عندما اتهم المدرب الرئيسي بـ"التخلي عنه" بعدما تم استبعاده من التشكيلة الأساسية مع تراجع نتائج الفريق.

وقال صلاح في مقابلة مع قائد ليفربول السابق ستيفن جيرارد على قناة "تي إن تي سبورتس": "أشعر أن إكمال الموسم بهذه الطريقة هو القرار الصائب الآن، وأنا مرتاح للأمر".

وأضاف: "كان موسماً صعباً بالنسبة لنا جميعاً، ولا أريد قول المزيد".

وتابع: "أنا سعيد بذلك، كل ما يحدث هذا الموسم يجعلني أقول: لا، حان وقت الرحيل، لذا أنا سعيد".

ويعني ذلك أن صلاح سيحظى بالتكريم الذي يستحقه في المباراة الأخيرة على أرضه هذا الموسم ضد برينتفورد، ورغم إصابته الحالية، صرح المهاجم بأنه "على الأرجح" سيعود قبل تلك المباراة.

وزاد في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): "بصراحة، أشعر أن لدي الكثير لأقدمه: فأنا في حالة بدنية ممتازة، وقد لعبت العديد من المباريات هذا الموسم.

وقال: "لم أقرر بعد ما سأفعله، ولأكون منصفاً، لدي العديد من الخيارات الجيدة".