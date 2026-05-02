السبت 2 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
ريال مدريد يعلن إصابة كارفاخال

ريال مدريد يعلن إصابة كارفاخال
2 مايو 2026 17:07

مدريد(د ب أ)
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، اليوم السبت، إصابة داني كارفاخال بكسر في إصبع القدم، ما يعني تأكد غيابه عن مباراة الفريق المقبلة أمام إسبانيول المقرر إقامتها غداً الأحد في الدوري الإسباني.
ولم يعلن النادي عن الفترة التي سيغيبها اللاعب بسبب الإصابة، واكتفى بنشر بيان قصير على موقعه الإلكتروني ذكر فيه: «بعد الفحوص التي أجرتها الخدمات الطبية لريال مدريد على داني كارفاخال، تم تشخيص إصابته بكسر في السلامية البعيدة للإصبع الخامس من القدم اليمنى. بانتظار تطور الحالة».
وأشارت عدة تقارير في إسبانيا إلى أن غياب اللاعب قد يمتد لمدة أسبوعين ما يعني أنه قد يغيب عن مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة المقرر إقامتها يوم 10 مايو الجاري.

