السبت 9 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

زلزال يهز الميلان.. الخلافات الداخلية تهدد مشروع «الروسونيري»!

زلزال يهز الميلان.. الخلافات الداخلية تهدد مشروع «الروسونيري»!
9 مايو 2026 14:00

معتز الشامي (أبوظبي)
يبدو أن ميلان الإيطالي يستعد لصيف ساخن جديد قد يشهد تغييرات كبيرة داخل النادي، بعدما كشفت تقارير صحفية إيطالية أن مستقبل المدرب ماسيميليانو أليجري والمدير الرياضي إيجلي تاري بات محل شك، حتى في حال نجاح الفريق بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
وبحسب عدة مصادر إيطالية، فإن العلاقة بين أليجري والرئيس التنفيذي للنادي جورجيو فورلاني تشهد توتراً واضحاً خلال الفترة الأخيرة، ما قد يؤدي إلى رحيل المدرب المخضرم عقب نهاية الموسم.
وأوضحت التقارير أن الخلافات بين الطرفين تتعلق برؤية المشروع الرياضي وخطط النادي المستقبلية، خاصة بعد سلسلة اجتماعات عُقدت مؤخراً دون الوصول إلى تفاهم كامل.
ويمتد عقد أليجري الحالي حتى صيف 2027، مع وجود بند يسمح بتمديده تلقائياً حتى 2028 في حال تأهل ميلان إلى دوري الأبطال، لكن التقارير تؤكد أن هذا الشرط قد لا يكون كافياً لاستمراره.
ولا تقتصر الشكوك على المدرب فقط، إذ أشارت تقارير أخرى إلى أن إيجلي تاري بدوره يخضع لتقييم صارم من الإدارة، بعد فشل عدد من الصفقات الصيفية في تقديم الإضافة المنتظرة، وعلى رأسها كريستوفر نكونكو وأردون جاشاري.
وذكرت التقارير أن إدارة ميلان ما زالت تضع توني داميكو، المدير الرياضي لنادي أتالانتا، ضمن أبرز الأسماء المرشحة لتولي المنصب مستقبلاً، رغم تمسك أتالانتا باستمراره ورفضه التخلي عنه بسهولة.
ويعيش ميلان حالة من الترقب قبل نهاية الموسم، وسط مخاوف جماهيرية من دخول النادي في دوامة تغييرات جديدة قد تؤثر على استقرار الفريق الفني والإداري خلال المرحلة المقبلة.

أخبار ذات صلة
البايرن و«سان جيرمان».. «وجهان» لعُملة غياب المنافسة المحلية والراحة التفصيلية
مبابي يجدد تلك الأحاديث.. أساطير غادروا البرنابيو دون الفوز بالأبطال
ميلان
أليجري
دوري أبطال أوروبا
آخر الأخبار
تعبيرية
التعليم والمعرفة
خبراء يابانيون يبتكرون وقوداً من الماء والهواء
اليوم 16:00
بعد حسم اللقب.. «صراع الهبوط» يخطف الأنظار في «دوري أدنوك»
الرياضة
بعد حسم اللقب.. «صراع الهبوط» يخطف الأنظار في «دوري أدنوك»
اليوم 16:00
«سياحة عجمان» تعزِّز مكانة الإمارة في الرياضية والجولف
الترفيه
«سياحة عجمان» تعزِّز مكانة الإمارة في الرياضية والجولف
اليوم 15:53
«صحة» تواصل تطوير منظومة صحية متقدمة بدعم وإشراف دائرة الصحة - أبوظبي
علوم الدار
«صحة» تواصل تطوير منظومة صحية متقدمة بدعم وإشراف دائرة الصحة - أبوظبي
اليوم 15:45
عبدالله بن زايد
علوم الدار
عبدالله بن زايد يدين التنظيم المرتبط بالحرس الثوري الإيراني في البحرين ويؤكد تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة
اليوم 15:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©