زلزال يهز الميلان.. الخلافات الداخلية تهدد مشروع «الروسونيري»!

معتز الشامي (أبوظبي)

يبدو أن ميلان الإيطالي يستعد لصيف ساخن جديد قد يشهد تغييرات كبيرة داخل النادي، بعدما كشفت تقارير صحفية إيطالية أن مستقبل المدرب ماسيميليانو أليجري والمدير الرياضي إيجلي تاري بات محل شك، حتى في حال نجاح الفريق بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وبحسب عدة مصادر إيطالية، فإن العلاقة بين أليجري والرئيس التنفيذي للنادي جورجيو فورلاني تشهد توتراً واضحاً خلال الفترة الأخيرة، ما قد يؤدي إلى رحيل المدرب المخضرم عقب نهاية الموسم.

وأوضحت التقارير أن الخلافات بين الطرفين تتعلق برؤية المشروع الرياضي وخطط النادي المستقبلية، خاصة بعد سلسلة اجتماعات عُقدت مؤخراً دون الوصول إلى تفاهم كامل.

ويمتد عقد أليجري الحالي حتى صيف 2027، مع وجود بند يسمح بتمديده تلقائياً حتى 2028 في حال تأهل ميلان إلى دوري الأبطال، لكن التقارير تؤكد أن هذا الشرط قد لا يكون كافياً لاستمراره.

ولا تقتصر الشكوك على المدرب فقط، إذ أشارت تقارير أخرى إلى أن إيجلي تاري بدوره يخضع لتقييم صارم من الإدارة، بعد فشل عدد من الصفقات الصيفية في تقديم الإضافة المنتظرة، وعلى رأسها كريستوفر نكونكو وأردون جاشاري.

وذكرت التقارير أن إدارة ميلان ما زالت تضع توني داميكو، المدير الرياضي لنادي أتالانتا، ضمن أبرز الأسماء المرشحة لتولي المنصب مستقبلاً، رغم تمسك أتالانتا باستمراره ورفضه التخلي عنه بسهولة.

ويعيش ميلان حالة من الترقب قبل نهاية الموسم، وسط مخاوف جماهيرية من دخول النادي في دوامة تغييرات جديدة قد تؤثر على استقرار الفريق الفني والإداري خلال المرحلة المقبلة.