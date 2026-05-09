تراجع رهيب في المستوى.. تعرف على سر معاناة بالمر مع تشيلسي

معتز الشامي (أبوظبي)

لا شك في مكانة كول بالمر كواحد من أكثر لاعبي كرة القدم موهبة في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن مستوى نجم تشيلسي تراجع هذا الموسم، لدرجة أثارت استغراب البعض من إنفاق تشيلسي 47 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب الإنجليزي، لكنه أسكت منتقديه تماماً بموسمه الأول المذهل في ستامفورد بريدج.

وسطع نجم بالمر بعد مساهمته في 40 هدفاً في جميع المسابقات، ما أهله للفوز بجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي الممتاز وجائزة أفضل لاعب في العام من اختيار جماهير رابطة اللاعبين المحترفين.

وواصل لاعب خط الوسط الهجومي تألقه بتسجيله هدفاً في نهائي يورو 2024، ليصبح نجماً عالمياً بفضل احتفاله الشهير، إلا أن بالمر لم يتمكن من استعادة هذا المستوى خلال الموسمين الماضيين، بالتزامن مع تراجع مستوى تشيلسي، ليبدو مستقبله مع البلوز غير واضح.

ومن الحقائق الثابتة أن أرقام بالمر تراجعت بشكل كبير خلال مواسمه الثلاثة مع تشيلسي، لكن مستواه الحالي هو ما أثار القلق. لم يسهم اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً بأي هدف في آخر 9 مباريات، وبدا واضحاً أنه منفصل عن الفريق خلال هزيمة أمام نوتنجهام فورست، عندما أهدر ركلة جزاء.

ومن المهم الإشارة إلى الاضطرابات التي شهدها تشيلسي هذا الموسم، ومعاناة بالمر من الإصابات، حتى أن البعض يزعم أن لاعب الوسط لا يزال يعاني من إصابة طفيفة، ولكن كما توضح الأرقام يعد هذا الموسم الأقل إنتاجية لبالمر منذ انتقاله إلى ستامفورد بريدج.

وسجل اللاعب الإنجليزي 10 أهداف و3 تمريرات حاسمة فقط في 30 مباراة هذا الموسم، بمعدل 0.56 مساهمة تهديفية لكل 90 دقيقة.

وانخفضت مساهمة بالمر الهجومية قليلاً عن الموسم الماضي، حيث سجل 18 هدفاً وصنع 14 هدفاً في 52 مباراة، بمعدل 0.68 مساهمة تهديفية لكل 90 دقيقة.

ومع ذلك، انخفضت إنتاجية بالمر من حيث المساهمة التهديفية إلى النصف تقريباً هذا الموسم مقارنة بموسمه الأول المميز مع تشيلسي، حيث ساهم نجم مان سيتي السابق في تسجيل هدف في كل مباراة تقريباً، حيث سجل 25 هدفاً وصنع 15 هدفاً في 45 مباراة.

لكن ماذا يخبئ المستقبل لنجم البلوز، خصوصاً أن موقف تشيلسي من بالمر واضح لا لبس فيه - فهو ليس للبيع.

وقد دارت تكهنات مستمرة حول اهتمام مان يونايتد المحتمل به، وليس سراً أن بالمر مشجع متعصب لنادي أولد ترافورد منذ صغره. وقبل مواجهة يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز الشهر الماضي، نفى بالمر تلك التقارير وأكد التزامه تجاه يونايتد، والأهم من ذلك، شدد على أهمية التأهل لدوري أبطال أوروبا.

واعتبر الكثيرون تصريحات بالمر تلميحاً إلى إمكانية رحيله إذا لم يتأهل تشيلسي لدوري أبطال أوروبا، ولن يحقق البلوز هذا الهدف، ما أعاد مستقبل بالمر إلى دائرة الضوء.