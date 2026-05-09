العين يغازل «التتويج الذهبي» ومواصلة الأرقام القياسية في تحدي الظفرة

معتز الشامي (أبوظبي)

رغم حسمه الرسمي لقب دوري أدنوك للمحترفين للمرة الخامسة عشرة في تاريخه، يدخل العين مواجهته أمام الظفرة في الجولة 25 مساء غدٍ على ملعب استاد هزاع بن زايد، بدوافع لا تقل قوة عن أي مباراة حاسمة هذا الموسم، إذ يتمسك الزعيم بتحويل لقب الدوري إلى "تتويج ذهبي" عبر إنهاء الموسم بلا أي خسارة.

وكتب العين بالفعل رقماً قياسياً غير مسبوق في تاريخ دوري المحترفين، بعدما أصبح أول فريق يتجنب الخسارة في أول 24 مباراة من الموسم، محققاً 18 انتصاراً مقابل 6 تعادلات، في مسيرة أكدت هيمنة الزعيم على سباقه نحو اللقب هذا الموسم.

لكن دوافع العين لا تتوقف عند الأرقام القياسية فقط، إذ يعمل المدرب الصربي فلاديمير إيفيتش على تجهيز الفريق بأفضل صورة ممكنة لنهائي كأس رئيس الدولة يوم 22 الجاري أمام الجزيرة، وهي البطولة التي يضعها الزعيم ضمن أولوياته الكبرى لإنهاء الموسم بثنائية تاريخية.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة سياسة تدوير في بعض المراكز، بهدف إراحة عدد من العناصر الأساسية والحفاظ على جاهزيتها البدنية قبل النهائي المرتقب، دون التفريط في عقلية الانتصارات التي فرضها العين طوال الموسم.

وفي المقابل، يدخل الظفرة المواجهة بشعار "القتال حتى النهاية"، في ظل تمسكه بفرصة الهروب من الهبوط، رغم سلسلة النتائج السلبية التي يعيشها الفريق، بعدما فشل في تحقيق أي انتصار خلال آخر 13 مباراة بالدوري، مكتفياً بـ4 تعادلات مقابل 9 هزائم.

وتاريخياً، تبدو الأرقام منحازة بوضوح للعين، بعدما حقق 17 انتصاراً في 27 مواجهة جمعته بالظفرة في دوري المحترفين، مقابل 4 انتصارات فقط للظفرة و6 تعادلات.

كما لم يسبق للعين أن خسر على أرضه أمام الظفرة في الدوري، محققاً 9 انتصارات و4 تعادلات، بينها 8 انتصارات متتالية بنتيجة إجمالية بلغت 30-6.

ويمثل كودجو لابا أحد أبرز أسلحة الزعيم الهجومية، بعدما أصبح الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين بـ9 أهداف، كما سجل 8 من آخر 15 هدفاً للعين أمام الفرق الصاعدة، وبين طموح "التتويج الذهبي" ورغبة الظفرة في النجاة، تبدو المواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات، لكن الأرقام تمنح الزعيم أفضلية واضحة لمواصلة موسمه الاستثنائي.