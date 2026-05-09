بعد حسم اللقب.. «صراع الهبوط» يخطف الأنظار في «دوري أدنوك»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

تتواصل إثارة «دوري أدنوك للمحترفين» في الجولتين الأخيرتين من موسم 2025-2026، رغم حسم العين لقب الدوري رسمياً للمرة الـ15 في تاريخه بنهاية الجولة الماضية، بعدما تحولت الأنظار إلى صراعات جديدة تشمل حلم «الدوري الذهبي»، وسباق المركز الثالث، ومعركة البقاء المشتعلة بين خمسة فرق.

وبات «الزعيم» على أعتاب إنهاء الموسم دون خسارة، بعدما حافظ على سجله خالياً من الهزائم في 24 مباراة، في وقت يشتد فيه التنافس بين الجزيرة والوصل والوحدة على المركز الثالث، بينما يشتعل صراع الهبوط بين البطائح الأخير برصيد 19 نقطة، والظفرة صاحب المركز قبل الأخير بالرصيد ذاته، ودبا برصيد 20 نقطة، وكلباء 24 نقطة، والشارقة العاشر برصيد 25 نقطة.

وتشهد ضربة البداية في الجولة 25 إقامة أربع مباريات في توقيت موحد عند الساعة 19:25 مساء الغد، حيث يستقبل العين ضيفه الظفرة على استاد هزاع بن زايد، ويلتقي بني ياس مع شباب الأهلي في الشامخة، فيما يواجه دبا ضيفه عجمان على ملعب «النواخذة»، ويستضيف البطائح نظيره الشارقة على استاد خالد بن محمد في «الإمارة الباسمة».

وتُختتم الجولة الاثنين بمواجهات النصر وكلباء عند الساعة 18:10، والجزيرة والوصل، وخورفكان والوحدة عند الساعة 20:45.

ويخوض العين مواجهة الظفرة بطموحين مختلفين، الأول مواصلة سلسلة اللاهزيمة والتقدم نحو تحقيق «الدوري الذهبي»، والثاني تعزيز رصيده القياسي في عدد النقاط، بعدما رفع رصيده إلى 62 نقطة بفارق 8 نقاط عن شباب الأهلي الوصيف.

وبات «الزعيم» على بعد 6 نقاط فقط من معادلة الرقم القياسي لأعلى رصيد نقطي لبطل الدوري، والمسجل باسم الجزيرة برصيد 68 نقطة في موسم 2016-2017، كما حافظ الفريق على سجله خالياً من الخسارة في 31 مباراة متتالية بالدوري منذ الموسم الماضي.

وفي المقابل، يتمسك الظفرة بآماله في البقاء، رغم صعوبة المهمة أمام البطل، إذ يبحث «فارس الظفرة» عن نتيجة إيجابية تنعش حظوظه قبل الجولة الأخيرة.

وعلى استاد خالد بن محمد، تتجه الأنظار إلى «ديربي» البطائح والشارقة، في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، حيث يسعى «الراقي» إلى استعادة ذاكرة الانتصارات بعد خمس جولات دون فوز، بينما يأمل الشارقة تأمين بقائه رسمياً بعد خسارته الثقيلة أمام العين بخماسية نظيفة.

وفي مواجهة ثالثة، يدخل دبا مباراته أمام عجمان بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الثمين على البطائح 2-1، والذي رفع رصيده إلى 20 نقطة، فيما يسعى عجمان السابع برصيد 28 نقطة لإنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة.

أما بني ياس التاسع برصيد 26 نقطة، فيأمل مواصلة تحسين مركزه عندما يستقبل شباب الأهلي وصيف الدوري بعد فوزه في «الديربي» أمام النصر 2-1 في الجولة الماضية.