تشواميني في «الكلاسيكو» رغم أزمة فالفيردي

مدريد(أ ف ب)

سيكون لاعب الوسط الفرنسي في ريال مدريد أوريليان تشواميني ضمن قائمة فريق العاصمة في الكلاسيكو الأحد أمام برشلونة، رغم تغريمه على خلفية شجار عنيف مع زميله فيديريكو فالفيردي، بحسب ما أكد مدربه ألفارو أربيلوا السبت.

وقال أربيلوا في مؤتمر صحفي: "ما يمكنني قوله هو أن تشواميني سيكون ضمن المجموعة غداً"، وذلك بعد يومين من المشادة بين اللاعبين التي تسببت بارتجاج في الرأس للاعب الوسط الأوروجوياني، ما اضطره إلى "الالتزام بالراحة بين 10 و14 يوماً".

وكان ريال مدريد قد فرض الجمعة غرامة مالية قدرها 500 ألف يورو (نحو 590 ألف دولار) على تشواميني وفالفيردي، من دون عقوبات رياضية، ما يتيح نظرياً للاعب الدولي الفرنسي المشاركة الأحد في ملعب كامب نو.

وأعرب أربيلوا، الذي سُئل مراراً عن الحادثة، عن "فخره الشديد" برد فعل النادي السريع، وبالاعتذارات التي قدمها اللاعبان.

وقال: "لن أجلدهما علناً، لأنهما لا يستحقان ذلك. خلال الأشهر الأربعة الماضية وهذه السنوات الأخيرة، أظهرا لي ما يعنيه أن تكون لاعباً في ريال مدريد، ولن أنسى ذلك".

وأضاف: "فالفيردي وتشواميني يستحقان أن نطوي الصفحة، وأن نمنحهما فرصة مواصلة القتال من أجل هذا النادي. أنا فخور جداً بهما. لن أسمح بأن يُستغل ذلك للتشكيك في احترافية لاعبيّ".

وقلل الظهير الأيمن السابق للميرينجي من شأن الحادثة بين اللاعبين، معتبراً أن "الأخطر" برأيه هو تسرب المشهد إلى الصحافة، وهو ما اعتبره "خيانة".

وقال: "كما تعلمون، مثل هذه الأمور تحدث في كل مكان. عشت مواقف أسوأ من هذه. رأيت أحد زملائي يضرب آخر بمضرب جولف (كريج بيلامي ضد جون آرنه ريسه في ليفربول عام 2007). الأهم هو أن ما يحدث في غرفة الملابس يجب أن يبقى في غرفة الملابس".

وتابع: "إذا كنتم تبحثون عن مذنب، فأنا هنا أمامكم. وإذا اعتبرتم أنني كان يمكن أن أتدخل وأوقف كل ذلك، فأنا أتحمل المسؤولية".

وبعد خروجه من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونيخ وابتعاده عن برشلونة في الدوري الإسباني، يعيش ريال مدريد حالة من التوتر ويتجه نحو موسم ثانٍ توالياً من دون لقب كبير.

وسيُتوج برشلونة بطلاً لإسبانيا الأحد إذا لم يخسر أمام ريال مدريد في هذا الكلاسيكو.