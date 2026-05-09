شرطة دبي و«الدراجات الهوائية» يبحثان تعزيز الشراكات الرياضية

دبي (الاتحاد)

بحثت القيادة العامة لشرطة دبي، واتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجال الشراكات الاستراتيجية الرياضية، بما يُسهم في تحقيق الأهداف المؤسسية المشتركة.

جاء ذلك خلال استقبال المهندس منصور بوعصيبة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، وفداً من شرطة دبي ضم العميد الدكتور جاسم محمد عبدالله، نائب مدير الإدارة العامة للتدريب، والرائد أحمد جمعة البحر، مدير مركز التميز الرياضي، والرائد نادر سليمان، رئيس قسم إدارة الفرق الرياضية، والنقيب علي آل رحمة، والملازم شيخة ناصر بوعصيبة، بحضور السيد محمد بن شفيع، مدير المنتخبات الوطنية في اتحاد الإمارات للدراجات.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل ترسيخ علاقات التعاون البنّاء، وتوسيع آفاق الشراكات الاستراتيجية بين الجانبين، إلى جانب تعزيز أوجه التعاون المشترك وتبادل الخبرات في المجال الرياضي، بما يدعم تطوير العمل الرياضي، وتحقيق التميز المؤسسي.

وفي ختام الزيارة، سلَّم وفد شرطة دبي هدية تذكارية تحتوي على زّي فريق شرطة دبي للدراجات الهوائية، إلى المهندس منصور بوعصيبة، تقديراً لتعاونه القيّم وجهوده الداعمة في تنفيذ البطولات المُشتركة.