السبت 9 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

شرطة دبي و«الدراجات الهوائية» يبحثان تعزيز الشراكات الرياضية

شرطة دبي و«الدراجات الهوائية» يبحثان تعزيز الشراكات الرياضية
9 مايو 2026 15:29

دبي (الاتحاد)
بحثت القيادة العامة لشرطة دبي، واتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجال الشراكات الاستراتيجية الرياضية، بما يُسهم في تحقيق الأهداف المؤسسية المشتركة.
جاء ذلك خلال استقبال المهندس منصور بوعصيبة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، وفداً من شرطة دبي ضم العميد الدكتور جاسم محمد عبدالله، نائب مدير الإدارة العامة للتدريب، والرائد أحمد جمعة البحر، مدير مركز التميز الرياضي، والرائد نادر سليمان، رئيس قسم إدارة الفرق الرياضية، والنقيب علي آل رحمة، والملازم شيخة ناصر بوعصيبة، بحضور السيد محمد بن شفيع، مدير المنتخبات الوطنية في اتحاد الإمارات للدراجات.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل ترسيخ علاقات التعاون البنّاء، وتوسيع آفاق الشراكات الاستراتيجية بين الجانبين، إلى جانب تعزيز أوجه التعاون المشترك وتبادل الخبرات في المجال الرياضي، بما يدعم تطوير العمل الرياضي، وتحقيق التميز المؤسسي.
وفي ختام الزيارة، سلَّم وفد شرطة دبي هدية تذكارية تحتوي على زّي فريق شرطة دبي للدراجات الهوائية، إلى المهندس منصور بوعصيبة، تقديراً لتعاونه القيّم وجهوده الداعمة في تنفيذ البطولات المُشتركة.

أخبار ذات صلة
294 ألف مكالمة ورسالة تعامل معها مركز اتصال شرطة دبي
شرطة أبوظبي تستقبل وفداً من مركز شرطة الخيالة بدبي
شرطة دبي
اتحاد الدراجات الهوائية
منصور بوعصيبة
آخر الأخبار
تعبيرية
التعليم والمعرفة
خبراء يابانيون يبتكرون وقوداً من الماء والهواء
اليوم 16:00
بعد حسم اللقب.. «صراع الهبوط» يخطف الأنظار في «دوري أدنوك»
الرياضة
بعد حسم اللقب.. «صراع الهبوط» يخطف الأنظار في «دوري أدنوك»
اليوم 16:00
«سياحة عجمان» تعزِّز مكانة الإمارة في الرياضية والجولف
الترفيه
«سياحة عجمان» تعزِّز مكانة الإمارة في الرياضية والجولف
اليوم 15:53
«صحة» تواصل تطوير منظومة صحية متقدمة بدعم وإشراف دائرة الصحة - أبوظبي
علوم الدار
«صحة» تواصل تطوير منظومة صحية متقدمة بدعم وإشراف دائرة الصحة - أبوظبي
اليوم 15:45
عبدالله بن زايد
علوم الدار
عبدالله بن زايد يدين التنظيم المرتبط بالحرس الثوري الإيراني في البحرين ويؤكد تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة
اليوم 15:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©