ختام ناجح لـ«أسبوع شركات كرة القدم» بنادي النصر

دبي (الاتحاد)

اختتمت شركة النصر لكرة القدم فعاليات «أسبوع شركات كرة القدم»، الذي أُقيم تحت إشراف مجلس دبي الرياضي خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو 2026، بمشاركة واسعة من المختصين والإداريين والأجهزة الفنية واللاعبين، ضمن سلسلة من الجلسات وورش العمل الهادفة، إلى تطوير منظومة عمل الأندية وتعزيز التكامل المؤسسي والاحترافي في قطاع كرة القدم.

وشهدت الفعاليات حضور ومشاركة الدكتور حمد رحمة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لنادي النصر الرياضي، الذي أثرى الجلسات الحوارية بمداخلاته ومشاركاته، إلى جانب علي عمر البلوشي، مدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي.

وتضمن البرنامج عدداً من المحاور المهمة، أبرزها التسويق والإعلام، والشراكات التجارية، والمسؤولية المجتمعية، والتحول الرقمي، والشؤون القانونية، إضافة إلى ورش العمل الفنية ومحاضرات تطوير الأداء واكتشاف المواهب، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجالات الرياضية والإدارية.

كما شهدت الفعاليات جلسات حوارية ناقشت أفضل الممارسات الحديثة في إدارة شركات كرة القدم، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب بين الأندية المشاركة، بما يسهم في تطوير بيئة العمل الرياضي ورفع كفاءة الأداء الإداري والفني.