السبت 9 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
«الشارقة الرياضي للمرأة» بطل كأس السلة

9 مايو 2026 22:12

علي معالي (الشارقة)

توج الشارقة الرياضي للمرأة بلقب بطولة كأس الإمارات لكرة السلة، بعد الفوز في المباراة النهائية على خورفكان بنتيجة (60-50) في المباراة النهائية التي جرت على صالة نادي البطائح في إمارة الشارقة.

وقام بالتتويج محمد بن خادم الكتبي نائب رئيس مجلس إدارة نادي البطائح، وحسين البلوشي وغالية المازمي عضوا مجلس إدارة الاتحاد.

وجاءت المباراة قوية من الطرفين، وكاد خورفكان أن يحقق المفاجأة، بعد أن تقدم في الربعين الأول والرابع بنتيجة 20-18 و12-11، وتعادل في الربع الثاني 12-12، وفي حين تقدم الشارقة في الربع الثالث 18-7، والذي منح الأفضلية للشارقة في النهاية للتويج باللقب الثاني هذا الموسم بعد بطولة الدوري.

