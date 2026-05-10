ضربة موجعة لبوكا جونيورز في الدوري الأرجنتيني



بوينس آيرس (د ب أ)

تعرّض فريق بوكا جونيورز لهزيمة موجعة في ملعبه لا بومبونيرا، بعد توديعه منافسات الأدوار الإقصائية لبطولة الدوري الافتتاحي من دور الـ16، عقب الخسارة أمام هوراكان بنتيجة 2/3 فجر اليوم الأحد.

قدّم فريق المدرب كلاوديو أوبيدا أداءً باهتاً اتسم بالأخطاء الفادحة التي كلّفت الفريق غالياً في مشواره المحلي.

بدأت المباراة بأسوأ سيناريو ممكن للفريق صاحب الأرض، حيث استغل لياندرو جيل ارتباكاً بين الحارس لياندرو بري والمدافع ميلتون ديلجادو، ليجد نفسه في مواجهة المرمى ويسجل الهدف الأول، رغم محاولة أيرتون كوستا التصدي للكرة. ورغم سيطرة بوكا جونيورز ومحاولاته المستمرة للتعادل، حال تألق الحارس هيرنان جاليندز دون ذلك بعد تصديه لخمس فرص محققة في الشوط الأول.

شهد الشوط الثاني دخول ميلتون خيمينيز بدلاً من آدم باريرو المصاب، ونجح خيمينيز في تسجيل هدف التعادل لبوكا في اللحظات الأخيرة من الوقت الأصلي. ومع الانتقال إلى الأشواط الإضافية ارتكب لاوتارو دي لولو خطأين تسبّبا في ركلتي جزاء لصالح هوراكان، نفّذهما أوسكار روميرو بنجاح.

لم يستفد بوكا جونيورز من النقص العددي في صفوف منافسه بعد طرد إريك راميريز ثم فابيو بيريرا، واكتفى الفريق بتسجيل هدف متأخر عبر أنخيل روميرو. وبهذه النتيجة يودّع الفريق البطولة مبكراً لتنتقل الضغوط نحو مسابقة كوبا ليبرتادوريس، حيث يواجه مباراة مصيرية أمام كروزيرو يوم الثلاثاء المقبل.