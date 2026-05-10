الشارقة وشباب الأهلي يتفوقان في بطولة نجوم الإمارات الثانية للكاراتيه



علي معالي (الشارقة)

أُسدل الستار على منافسات بطولة كأس نجوم الإمارات الثانية للكاراتيه للمواطنين، الخاصة بالفرق الجماعية في منافسات «الكاتا» و«الكوميتيه»، التي جرت على صالة نادي الشارقة الرياضي فرع الحزانة، بمشاركة 204 لاعبين ولاعبات يمثّلون 8 أندية وأكاديميات من مختلف إمارات الدولة.

وشهدت البطولة تألقاً لافتاً من الشارقة في فئات الذكور، بعدما نجح في حصد 6 كؤوس كاملة لفئات الأشبال والناشئين والشباب في منافسات «الكاتا» و«الكوميتيه»، مؤكداً تفوّقه الكبير في مسابقات الألعاب الفردية، فيما فرض شباب الأهلي سيطرته المطلقة على فئات الإناث، بإحرازه 6 كؤوس لفئات الفتيات والناشئات والآنسات في المنافسات ذاتها.

قام بتتويج الأبطال اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، إلى جانب عضوي مجلس إدارة الاتحاد إبراهيم النعيمي، وأحمد سالم باصليب، وكذلك المهندس سليمان الهاجري، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، رئيس إدارة الألعاب الفردية، والخبير محمد عباس، المدير التنفيذي للاتحاد، والخبير هشام سري، المدير الفني للاتحاد، والحكم الدولي جابر الزعابي رئيس لجنة الحكام.

واتسمت المنافسات بالقوة والندية بين الفرق المشاركة، والتي ضمت إلى جانب الشارقة وشباب الأهلي، أندية الذيد، دبا الحصن، شرطة دبي، الفجيرة للفنون القتالية، أكاديمية طوروسيان، وأكاديمية ماجمادور، وسط حضور جماهيري كبير من أولياء الأمور ومحبي اللعبة.

حصلت فتيات شباب الأهلي في منافسات «الكاتا» على كأس البطولة، ونادي الفجيرة للفنون القتالية وصيفاً، وأكاديمية ماجمادور ثالثاً، وفي فئة الناشئات، أحرز شباب الأهلي اللقب، وأكاديمية ماجمادور وصيفاً، أما في فئة الآنسات، فقد تُوِّج شباب الأهلي بكأس البطولة، وأكاديمية ماجمادور في المركز الثاني.

وفي فئة الأشبال، تُوج نادي الشارقة بكأس البطولة، ونادي الذيد وصيفاً، وكل من دبا الحصن وشرطة دبي في المركز الثالث، وفي فئة الناشئين، فاز الشارقة بالصدارة، والذيد الرياضي ثانياً، وشرطة دبي ثالثاً، وفي فئة الشباب، فقد تُوِّج الشارقة باللقب، والذيد في المركز الثاني.

وفي منافسات «الكوميتيه»، في فئة الفتيات تُوج شباب الأهلي بالكأس، وأكاديمية ماجمادور في المركز الثاني، ونادي الفجيرة للفنون القتالية ثالثاً، وفي فئة الناشئات، فاز شباب الأهلي بالصدارة، وأكاديمية طوروسيان وصيفاً، وتقاسم نادي الفجيرة للفنون القتالية وأكاديمية ماجمادور المركز الثالث.

أما في فئة الآنسات، فقد تُوج شباب الأهلي بكأس البطولة، تلاه أكاديمية ماجمادور في المركز الثاني، وشرطة دبي ثالثاً، وفي فئة الأشبال، نادي الشارقة في الصدارة، ونادي الفجيرة للفنون القتالية وصيفاً، وتقاسم دبا الحصن والذيد المركز الثالث.

وفي فئة الناشئين، أحرز الشارقة كأس البطولة، وشباب الأهلي وصيفاً، والذيد وشرطة دبي في المركز الثالث، وفي فئة الشباب، فاز الشارقة بكأس البطولة، تلاه شباب الأهلي، والذيد في المركزين الثاني والثالث.