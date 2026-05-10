أرتيتا: ساكا ورايس بإمكانهما قيادة أرسنال نحو المجد



لندن (د ب أ)

يرى المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا أن الهالة التي يتمتع بها بوكايو ساكا يمكن أن تدفع أرسنال نحو المجد في الدوري الإنجليزي الممتاز، مع بقاء ثلاث مباريات فقط لفريقه على تحقيق اللقب الأول منذ 22 عاماً.

فاز أرسنال مرة واحدة فقط في فترة غياب ساكا الأخيرة، التي استمرت خمس مباريات بسبب الإصابة، لكن عودته من مشكلة في وتر أخيل أحيت حظوظ النادي من جديد.

صنع ساكا هدف التقدم لفيكتور جيوكيريس، قبل أن يضاعف تقدم فريقه في فوز مثير بثلاثة أهداف نظيفة على فولهام مطلع الأسبوع الماضي، ثم سجّل ساكا الهدف الحاسم، حيث حقق أرسنال فوزاً بمجموع المباراتين 2/1 على أتلتيكو مدريد الإسباني، ليتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وهو الأول للفريق منذ عام 2006.

ويأمل ساكا نجم منتخب إنجلترا، الذي ظهر لأول مرة مع أرسنال قبل سبع سنوات، في قيادة فريقه للحصول على ثلاث نقاط حاسمة أمام ويستهام يونايتد المهدد بالهبوط في ملعب لندن اليوم الأحد، قبل خوض أرسنال أخر جولتين من الموسم أمام ضيفه بيرنلي ومضيفه كريستال بالاس.

ولدى سؤاله عن مدى أهمية ساكا البالغ من العمر 24 عاماً بالنسبة لأرسنال، قال أرتيتا: «من الواضح أن دوره نما داخل النادي وحول الفريق وفي الملعب تجاه الخصم أيضاً. أنت تشعر بذلك، فهو يمتلك حضوراً الآن، ويمتلك هالة ويمتلك شيئاً خاصاً. إنه لاعب مختلف، وهو لاعب يمكنه تغيير المباراة في أي لحظة وخلق هذا الخوف لدى الخصم هو أمر مهم».

وأضاف: «كنا نودّ أن يكون معنا أكثر من ذلك بكثير في الأسابيع الأخيرة، لكنني قلت له: إذا كان الأمر كذلك، فلنستخدم هذا بأفضل طريقة، وهي أنك ستقفز من جديد وأنت منتعش ومتحفّز وبحالة عاطفية مختلفة، ويمكنك حقاً التأثير على الفريق الآن».

وأضاف أرتيتا: «لقد كان الأمر ممتعاً، فنحن نعرفه على المستوى الإنساني وعلى المستوى الكروي، وما قدّمه لهذا النادي وما فعله ضد أتلتيكو كان رائعاً حقاً».

ومثل بوكايو ساكا، نجح ديكلان رايس في تحويل أرسنال إلى منافس شرس بعد انتقاله بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني من ويستهام يونايتد في عام 2023. ويستعدّ لاعب خط الوسط الإنجليزي البالغ من العمر 27 عاماً لتسجيل ظهوره رقم 59 هذا الموسم عبر بوابة ويستهام.

واستمتع رايس بموسم مثير للغاية، وحلّ في المركز الثاني بعد برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد في جائزة أفضل لاعب في العام المقدمة من رابطة كتاب كرة القدم، التي تم الإعلان عنها مؤخراً.

وأشار أرتيتا: «ديكلان رايس متميز بالنسبة لنا، أحد قادتنا وأحد اللاعبين الرئيسيين دون أدنى شك، وما يفعله للنادي وللفريق قوي للغاية».