«محاربي الإمارات».. موطن صناعة النجوم!

10 مايو 2026 17:17

أبوظبي (وام)
 أكد عدد من الأبطال المتوجين بالنزالات الرئيسية في بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، التي أقيمت على مدار يومين ضمن النسختين 70 و71، واختتمت أمس في «سبيس أرينا 42» بشاطئ الراحة في أبوظبي، أن المستوى الفني والتنظيمي المتميز للبطولة أسهم في ظهور العديد من المواهب الجديدة والواعدة، وعزز قوة المنافسات بين المشاركين.وأشار الأبطال إلى أن قوة المنافسة وتنوع المشاركين يعكسان المكانة الدولية التي رسختها أبوظبي في رياضات الفنون القتالية المختلطة، مؤكدين تطلعهم للمشاركة مجدداً في النسخ المقبلة وتحقيق المزيد من الإنجازات.
وقال الأوكراني فلاديسوف رودينيف، المتوج بلقب النزال الرئيسي في وزن الخفيف: أشعر بالفخر بهذا الإنجاز الذي حققته للمرة الأولى في أبوظبي، وما شاهدته هنا يؤكد أن المدينة تعد عاصمة الفنون القتالية المختلطة، كما أن الأجواء كانت مثالية للغاية، وأتطلع للمشاركة في المزيد من البطولات بأبوظبي خلال الفترة المقبلة.

أما البرازيلي برونو ماتشادو المتوج بلقب النزال الرئيسي الثاني في وزن الحر 75 كجم فقال: سعيد للغاية بمواصلة التألق في أبوظبي، وهذه ليست المرة الأولى التي أقف فيها على منصة التتويج في محاربي الإمارات، وما حققته سابقاً كان دافعاً للاستمرار في تحقيق الإنجازات خلال مسيرتي الرياضية.وأضاف: في كل زيارة إلى عاصمة الإمارات أجد الجديد دائماً، سواء من حيث التنظيم أو تنوع المشاركين في البطولة، وأنتظر النسخة المقبلة لتحقيق المزيد من الإنجازات.
وأشاد سليفستر تشيبفمبو، الفائز في النزال الرئيسي المشترك، بمنافسات البطولة، معتبراً أنها منصة مهمة لإبراز المواهب الأفريقية والعالمية، وقال: أتطلع للعودة مجدداً والمنافسة على لقب وزن الريشة في النسخ المقبلة.

