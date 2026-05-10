الحظوظ الأوروبية تتضاءل.. متى يفوز إيفرتون؟



لندن (رويترز)

تلقت آمال إيفرتون في التأهل إلى بطولة أوروبية انتكاسة جديدة، بعدما تعادل فريق المدرب ديفيد مويز 2-2 مع كريستال بالاس اليوم الأحد، لتمتد سلسلة ​مبارياته دون تحقيق الفوز إلى خمس مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبهذه النتيجة، يحتل إيفرتون المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 49 نقطة، متأخراً بفارق ست ⁠نقاط عن المراكز الستة الأولى، مع تبقي مباراتين فقط على نهاية الموسم.

​ورغم ذلك، رأى مويز ما يدعو للتفاؤل في استمرار فريقه ضمن ​دائرة ‌المنافسة في هذه المرحلة المتقدمة. وقال: «من ​المدهش أننا نتحدث بالفعل عن احتمال مشاركة إيفرتون في البطولات الأوروبية مع تبقي مباراتين على نهاية الموسم، فنحن لم نخرج من السباق بعد. لكن الأمر يزداد صعوبة مع كل مباراة لا نحقق فيها الفوز».

ويعود ‌آخر ظهور لإيفرتون في دوري أبطال أوروبا إلى قبل 20 ‌عاماً، فيما شارك بصورة أكثر حداثة في الدوري الأوروبي خلال موسم 2017-2018. من جهته، أبدى المهاجم بيتو، صاحب الهدف الثاني لإيفرتون، تفاؤلا رغم خيبة الأمل.

وقال: «من المخيب بعض الشيء الاكتفاء بنقطة واحدة، لكن المباراة كانت صعبة للغاية. كريستال بالاس فريق يمتلك لاعبين رائعين ومدرباً ممتازاً. ما زلنا نقاتل، وعلينا الاستمرار ومحاولة الفوز في المباراتين المقبلتين».

وأعرب مويز عن أسفه لعدم استغلال فريقه عددا من الفرص السانحة للتسجيل. وقال «قدمنا أداء ‌جيدا وأهدرنا بعض الفرص. كان من ​الممكن أن تنتهي المباراة بنتيجة 4-4 أو 5-5 في مرحلة ما. نحاول الفوز حاليا، لكننا أضعنا فرصا كبيرة لجعل النتيجة 2-صفر».

وأضاف «هم أيضاً أهدروا فرصاً، لكن كانت لدينا فرصة حقيقية للتقدم بهدفين ​نظيفين ولم نستغلها. ربما لو ‌سجلنا ⁠ذلك الهدف، خاصة ‌بعد مباراة منتصف الأسبوع، لكانت الأمور مختلفة. ‌ويُحسب لكريستال بالاس أنهم صمدوا».