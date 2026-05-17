الأحد 17 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ترقية بطولة الفجيرة الدولية لجمال الخيل العربية إلى فئة «A»

ترقية بطولة الفجيرة الدولية لجمال الخيل العربية إلى فئة «A»
17 مايو 2026 20:00

 
أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
ختام كأس الإمارات العالمي للخيول العربية في المغرب
«لاكارو دو كروات» تحصد لقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية في فرنسا


اعتمدت المنظمة الأوروبية لجمال الخيول العربية «إيكاهو» ترقية بطولة الفجيرة الدولية لجمال الخيل العربية إلى فئة «A»، في خطوة جديدة تعكس المكانة العالمية الرائدة التي تواصل دولة الإمارات ترسيخها في دعم ورعاية الخيل العربية الأصيلة، وتعزيز حضورها المؤثر في مختلف المحافل والمنظمات الدولية المتخصصة، بما يجسد ريادتها في تطوير هذه الرياضة التراثية العريقة، والارتقاء بها على مستوى العالم.
جاء ذلك خلال أعمال اجتماع الجمعية العمومية الـ43 للمنظمة، الذي استضافته القاهرة برئاسة جاروسلاف لاسينا، وبحضور محمد أحمد الحربي، المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية ونائب رئيس «إيكاهو»، إلى جانب أعضاء المكتب التنفيذي، حيث ناقش الاجتماع عدداً من الملفات والموضوعات المتعلقة بتطوير وتنظيم عروض جمال الخيل العربية على المستوى الدولي.
ويؤكد هذا التصنيف الرفيع حجم الثقة الدولية المتنامية بالكفاءات الإماراتية والخبرات التنظيمية الاحترافية التي تمتلكها الدولة في تنظيم كبريات بطولات وفعاليات الفروسية، فضلاً عن التزامها المستمر بتقديم أفضل الخدمات للملاك والمربين وفق أعلى معايير الجودة العالمية، بما يسهم في تعزيز مكانة الخيل العربية، وصون إرثها الحضاري في مختلف قارات العالم.
وبهذا التصنيف، تنضم بطولة الفجيرة الدولية إلى قائمة البطولات الإماراتية المصنفة ضمن الفئة «A»، والتي تضم أيضاً مهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي، وبطولة الشراع الدولية لجمال الخيل العربية، في تأكيد جديد على المكانة المتقدمة التي وصلت إليها دولة الإمارات في مجال تنظيم بطولات جمال الخيل العربية على المستوى العالمي.
وأكد محمد أحمد الحربي أن اجتماع الجمعية العمومية شهد طرح العديد من الموضوعات المهمة التي تسهم في تطوير منظومة عروض الخيل العربية، وتعزيز معاييرها التنظيمية والفنية، مشيداً بحصول بطولة الفجيرة الدولية على التصنيف الرفيع، والذي يعكس حجم الجهود الكبيرة التي بُذلت خلال السنوات الماضية للارتقاء بالبطولة وتنظيمها وفق أعلى المعايير الدولية.
وأضاف أن هذا الإنجاز يعكس كذلك ثقة المنظمات العالمية في قدرات دولة الإمارات وكفاءتها في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى بصفة عامة، وفعاليات الفروسية على وجه الخصوص؛ بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وخبرات تنظيمية احترافية أسهمت في ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز الوجهات العالمية لأنشطة الخيل العربية.
وأشار الحربي إلى أن المشاركة الإماراتية في اجتماعات «إيكاهو» تأتي في إطار تعزيز حضور الإمارات في المحافل الدولية المتخصصة، والمساهمة الفاعلة في دعم القرارات والتوجهات المتعلقة بأنشطة وفعاليات جمال الخيل العربية، بما يخدم تطور هذه الرياضة، ويحافظ على مكانتها وتراثها الأصيل.
يُذكر أن منظمة «إيكاهو» تُعد الجهة المسؤولة عن تنظيم بطولات جمال الخيل العربية، وتعنى بوضع القوانين والشروط الخاصة بعروض جمال الخيل العربية، وتحديد منظمي العروض وفئات الخيل المشاركة وسلامتها، إلى جانب الإشراف على الرعاية والعناية البيطرية الخاصة بها.

جمال الخيل العربية
بطولة الفجيرة لجمال الخيل العربي
جمعية الخيول العربية
الخيول العربية
الخيول العربية الأصيلة
آخر الأخبار
هلال الشهر
الأخبار العالمية
دول أعلنت موعد عيد الأضحى 1447 هـ
اليوم 18:10
الرئيس الأميركي دونالد ​ترامب يدلي بتصريح صحفي
الأخبار العالمية
ترامب يحذّر: "لن يبقى شيء" من إيران ما لم يحصل اتفاق
اليوم 21:26
سينر يحرز لقب دورة روما
الرياضة
سينر يحرز لقب دورة روما
اليوم 21:23
«جمارك الشارقة» تطلق ممراً لوجستياً متكاملاً مع سلطنة عُمان
اقتصاد
«جمارك الشارقة» تطلق ممراً لوجستياً متكاملاً مع سلطنة عُمان
اليوم 21:05
«سياحة عجمان» تستعرض مقومات الإمارة في معرض «IMEX فرانكفورت 2026»
اقتصاد
«سياحة عجمان» تستعرض مقومات الإمارة في معرض «IMEX فرانكفورت 2026»
اليوم 21:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©