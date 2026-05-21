الخميس 21 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نادال: «هذه قصتي».. آمل أن ينال إعجابكم

نادال: «هذه قصتي».. آمل أن ينال إعجابكم
21 مايو 2026 14:15

 
مدريد (أ ف ب)
أوضح أسطورة كرة التنس الإسباني المعتزل رافايل نادال، أنه سعى إلى أن يكون «شفافاً» و«صادقاً» في سلسلته الوثائقية المرتقبة، وستكون السلسلة متاحة اعتباراً من 29 مايو، تزامنا مع بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى، حيث صنع الإسباني أسطورته بإحراز رقم قياسي بلغ 14 لقباً.
وقال نادال قبل وقت قصير من عرض الحلقة الأولى من أصل أربع حلقات في مدريد «أعتقد أنها سلسلة وثائقي حقيقي لا يلوّن كل شيء بألوان وردية، ويجمع بين مسيرتي الرياضية والصعوبات التي واجهتها».
وأضاف ملك الملاعب الترابية بلا منازع «أظن أنني كنت شفافاً إلى حد كبير بشأن حياتي وكل ما مررت به. كنت صادقا، وهذه قصتي».
وأحرز الإسباني 22 لقباً في البطولات الأربع الكبرى خلال مسيرة امتدت لأكثر من 20 عاماً قبل اعتزاله في نهاية عام 2024.
وأوضح أن الوثائقي صُوّر خلال ذلك الموسم الأخير، «بينما كنت لا أزال ألعب، أحاول العودة بعد الإصابة وجراحة في الورك»، وتابع «ولم أنجح. حاولت البقاء قادراً على المنافسة، لكنني لم أتمكن من العودة إلى نسبة 100%. جرى تصوير تلك العملية بأكملها: الشكوك، عدم اليقين، ثم تقبّل الوضع».
وعن سؤاله عمّا إذا كان من المهم بالنسبة له سرد ذلك الفصل الصعب الأخير، أجاب نادال «ليس بالضرورة، لكن لديَّ أشخاص من حولي أثق بهم أقنعوني بالقيام بذلك، أشخاص نجحوا في هذه الصناعة وربما كانت لديهم نظرة أوسع لمسيرتي».
وأردف نادال الذي ودّع رولان جاروس العام الماضي بطريقة مؤثرة «اتبعت نصيحتهم، وها نحن هنا. آمل أن ينال إعجاب الناس».

أخبار ذات صلة
ديوكوفيتش يستعين بصديق لـ«رولان جاروس»
لاعبو التنس يعاقبون رولان جاروس احتجاجاً على العائدات المالية
نادال
التنس
رولان جاروس
الجراند سلام
آخر الأخبار
حكومة الإمارات تعلن عن شراكة معرفية إستراتيجية مع "جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي"
علوم الدار
حكومة الإمارات تعلن عن شراكة معرفية إستراتيجية مع "جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي"
اليوم 15:11
"أدنوك" تستخدم أول تقنية "روبوت عالي التحمل" بقطاع الطاقة لتعزيز السلامة والموثوقية ورفع كفاءة الأداء
اقتصاد
"أدنوك" تستخدم أول تقنية "روبوت عالي التحمل" بقطاع الطاقة لتعزيز السلامة والموثوقية ورفع كفاءة الأداء
اليوم 15:02
صقر بن غالب
اقتصاد
«مكتب الذكاء الاصطناعي» و«ماستر كارد» يطلقان «لايتهاوس» لتعزيز الابتكار في القطاع المالي
اليوم 14:59
الإمارات تشلرك بمعرض IMEX Frankfurt ا
اقتصاد
الإمارات تستعرض تجربتها في تطوير نموذج مبتكر لسياحة الأعمال والفعاليات بمعرض IMEX Frankfurt ا
اليوم 14:55
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الجبل الأسود بذكرى استقلال بلاده
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الجبل الأسود بذكرى استقلال بلاده
اليوم 14:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©