نادال: «هذه قصتي».. آمل أن ينال إعجابكم



مدريد (أ ف ب)

أوضح أسطورة كرة التنس الإسباني المعتزل رافايل نادال، أنه سعى إلى أن يكون «شفافاً» و«صادقاً» في سلسلته الوثائقية المرتقبة، وستكون السلسلة متاحة اعتباراً من 29 مايو، تزامنا مع بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى، حيث صنع الإسباني أسطورته بإحراز رقم قياسي بلغ 14 لقباً.

وقال نادال قبل وقت قصير من عرض الحلقة الأولى من أصل أربع حلقات في مدريد «أعتقد أنها سلسلة وثائقي حقيقي لا يلوّن كل شيء بألوان وردية، ويجمع بين مسيرتي الرياضية والصعوبات التي واجهتها».

وأضاف ملك الملاعب الترابية بلا منازع «أظن أنني كنت شفافاً إلى حد كبير بشأن حياتي وكل ما مررت به. كنت صادقا، وهذه قصتي».

وأحرز الإسباني 22 لقباً في البطولات الأربع الكبرى خلال مسيرة امتدت لأكثر من 20 عاماً قبل اعتزاله في نهاية عام 2024.

وأوضح أن الوثائقي صُوّر خلال ذلك الموسم الأخير، «بينما كنت لا أزال ألعب، أحاول العودة بعد الإصابة وجراحة في الورك»، وتابع «ولم أنجح. حاولت البقاء قادراً على المنافسة، لكنني لم أتمكن من العودة إلى نسبة 100%. جرى تصوير تلك العملية بأكملها: الشكوك، عدم اليقين، ثم تقبّل الوضع».

وعن سؤاله عمّا إذا كان من المهم بالنسبة له سرد ذلك الفصل الصعب الأخير، أجاب نادال «ليس بالضرورة، لكن لديَّ أشخاص من حولي أثق بهم أقنعوني بالقيام بذلك، أشخاص نجحوا في هذه الصناعة وربما كانت لديهم نظرة أوسع لمسيرتي».

وأردف نادال الذي ودّع رولان جاروس العام الماضي بطريقة مؤثرة «اتبعت نصيحتهم، وها نحن هنا. آمل أن ينال إعجاب الناس».