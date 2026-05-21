إيفيتش: سنقاتل لإعادة «الكأس الأغلى» إلى العين

21 مايو 2026 16:00

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)
أكد الصربي فلاديمير إيفيتش، مدرب العين، أن فريقه سيقدم كل ما لديه من أجل إسعاد جماهير «الزعيم» والتتويج بلقب الكأس الأغلى في مواجهة الجزيرة والمقررة مساء غدٍ الجمعة على استاد محمد بن زايد، مشدداً على أن الكأس تمثل أهمية كبيرة للنادي ولكل من ينتمي إليه.
وقال: «عملنا بجد للوصول إلى النهائي، واللاعبون يدركون حجم المسؤولية. علينا أن نقدم 100% وأكثر من أجل إعادة الكأس إلى العين».
وأوضح أن التحضير الذهني للمباراة لا يقل أهمية عن الجوانب الفنية والبدنية، خاصة أن الفريق حافظ على تركيزه الكامل خلال الجولات الأخيرة من الدوري، ما منح اللاعبين أفضل جاهزية ممكنة قبل النهائي.
وأضاف: «التفاصيل الصغيرة تصنع الفارق في كرة القدم، وأنا فخور بتطور اللاعبين والتزامهم الذهني والعمل الجماعي الذي قدموه طوال الفترة الماضية».
وأشار مدرب العين إلى أهمية دعم اللاعبين في الفترات الصعبة، مؤكداً أن الجهاز الفني حرص دائماً على منح الفريق الثقة والإيمان بقدراته، وهو ما انعكس بشكل واضح على النتائج الأخيرة.
بدوره، أكد خالد عيسى، قائد العين، أن الفريق يدخل النهائي بتركيز كامل ورغبة كبيرة في إنهاء الموسم بصورة مثالية، مشيراً إلى أن مباريات الكؤوس تُحسم بالتفاصيل الصغيرة.
وقال: «التركيز الكامل منصب على هذه البطولة الأغلى على مستوى الدولة، ونعرف جيداً قيمة المباراة بالنسبة للنادي والجماهير».
وأضاف: «حتى عندما تحقق البطولات، لا بد أن تكون هناك أخطاء وسلبيات، وقد عملنا مع الجهاز الفني على معالجتها قبل النهائي».
وأشاد خالد عيسى بالدور الذي لعبه المدرب إيفيتش منذ وصوله إلى العين، قائلاً: «المدرب عرف ما يحتاجه نادي العين، ونجح في إعادة روح الفريق وترابط اللاعبين، وهذا الأمر كان مهماً جداً بالنسبة لنا».
ووجّه قائد العين رسالة للجماهير، قائلاً: «نتمنى أن يستمتع الجميع بالمباراة، وأن نقدم نهائياً يليق بسمعة الكرة الإماراتية، سواء داخل الملعب أو في المدرجات».

