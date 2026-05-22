«الربع الناري» يعزز تقدم نيكس في نهائي الشرقية

نيويورك(أ ف ب)

قدّم نيويورك نيكس ربعاً ثالثاً نارياً ليهزم ضيفه كليفلاند كافالييرز 109-93، ويتقدم 2-0 في نهائي المنطقة الشرقية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي أيه).

وقاد جوش هارت نيكس مسجلاً أعلى حصيلة له في الأدوار الإقصائية في مسيرته بـ26 نقطة، بعدما سجّل خمس رميات ثلاثية من أصل 13 لنيويورك من خارج القوس.

أما نجم نيويورك الموزع جايلن برانسون، الذي قاد العودة المذهلة لنيكس من تأخر بلغ 22 نقطة في الربع الأخير في المباراة الأولى التي انتهت بفوز بعد التمديد، فاكتفى بتسجيل نقطتين فقط في الشوط الأول، قبل أن ينهي اللقاء بـ19 نقطة.

كما وزّع برانسون 14 تمريرة حاسمة، وهو رقم قياسي له أيضاً في الأدوار الإقصائية، من أصل 32 تمريرة للفريق.

بدوره، لعب هارت سبع تمريرات حاسمة، إضافة إلى معاقبته كافالييرز كلما تركوه دون رقابة من المسافات البعيدة.