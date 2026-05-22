الجمعة 22 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
«تعديلات الفورمولا-1» تعيد فيرستابن من الاعتزال

22 مايو 2026 08:50

مونتريال(د ب أ)
ألمح الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد ريد بول المنافس في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، إلى أن التغييرات المقترحة على لوائح المحركات لعام 2027 من المرجح أن تُبقيه في السباقات.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن بطل العالم أربع مرات كان من أشد المنتقدين للقواعد الجديدة للرياضة، والتي تقضي بتقسيم قوة المحركات الكهربائية ومحركات الاحتراق الداخلي بالتساوي، حتى أنه ألمح إلى إمكانية اعتزاله الفورمولا 1.
وقد تم التوصل إلى اتفاق مبدئي من شأنه أن يرجح كفة محركات الاحتراق الداخلي لعام 2027، على الرغم من أنه لا يزال بحاجة إلى مصادقة رسمية.
وفي حديثه قبل سباق جائزة كندا الكبرى نهاية هذا الأسبوع، قال السائق الهولندي إنه سعيد بالتغييرات وأنها ستزيد من استمتاعه بالسباق.
وقال فيرستابن: "إنها بالتأكيد تسير في الاتجاه الصحيح، أعتقد أنها الحد الأدنى الذي كنت أتمناه، ومن الجيد حقاً أن هذا ما يريدون فعله".
وأضاف: "أريد فقط أن أرى منتجاً جيداً في فورمولا-1، وهذا (التعديلات) ستحسن الأمور بلا شك".
وأوضح فيرستابن: "كان مستقبلي يعتمد أيضاً على القوانين الجديدة، أليس كذلك؟ لذا آمل أن تُساهم التغييرات القادمة بشكل كبير، قلتُ سابقًا إنه لا يهم إن كانت سيارتي جيدة أم لا، المهم هو المنتج، وأعتقد أن المنتج سيتحسن مع مرور الوقت".

