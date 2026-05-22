الجمعة 22 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
178 مليون جنيه أسترليني مكاسب أرسنال من الفوز بالبريميرليج

22 مايو 2026 10:59

معتز الشامي (أبوظبي)
أنهى فريق أرسنال انتظاره الذي دام 22 عاماً للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تتويجه رسمياً بطلاً لموسم 2026/27، وبفضل تعادل مانشستر سيتي مع بورنموث 1-1، بات أرسنال متصدراً بفارق 4 نقاط قبل جولة واحدة من نهاية الموسم، منهياً بذلك غياباً دام 6 سنوات، عن منصات التتويج (الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي)، ومعطياً جماهيره سبباً للخروج إلى شوارع شمال لندن للاحتفال.
لكن إدارة النادي ستكون لها أيضاً أسبابها للاحتفال، حيث من المتوقع أن يجني النادي مبلغاً ضخماً من المال لتصدره ترتيب الدوري الإنجليزي.
وكجزء من مشاركتهم في الدوري الإنجليزي الممتاز، يضمن أرسنال الحصول على 96.9 مليون جنيه أسترليني كدفعة أساسية، وهي نفس الدفعة التي تحصل عليها جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز. 
وتتكون هذه الدفعة من 29.8 مليون جنيه أسترليني من حقوق البث التلفزيوني المحلي، و59.2 مليون جنيه أسترليني من حقوق البث التلفزيوني الدولي، بالإضافة إلى دفعة تجارية قدرها 7.9 مليون جنيه إسترليني.
لكن تصدُّر أرسنال جدول الترتيب سيدر عليه 53.1 مليون جنيه أسترليني إضافية كعائدات أساسية، ما سيرفع دخله بشكل كبير. 
كما سيحصل على حصة أكبر من رسوم البث التلفزيوني بعد أن حظيت مبارياته بتغطية إعلامية واسعة خلال الموسم، والتي من المتوقع أن تدر عليه ما بين 24.9 مليون و27.4 مليون جنيه أسترليني، وهو المبلغ الذي يدفع عادة للفرق الأكثر بثاً في الدوري.
وفي العام الماضي، حقق ليفربول مبلغاً قدره 174.9 مليون جنيه أسترليني لفوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما حصل أرسنال على 171.5 مليون جنيه إسترليني لحصوله على المركز الثاني. لكن من المتوقع أن تتجاوز حصيلة كليهما هذا الرقم هذا الموسم.
ومع حصة مضمونة قدرها 96.9 مليون جنيه أسترليني، بالإضافة إلى 53.1 مليون جنيه أسترليني لاحتلال المركز الأول، وما بين 24.9 مليون جنيه أسترليني و27.4 مليون جنيه أسترليني لحصتهم من صفقة البث، من المتوقع أن يحصل فريق أرسنال على ما بين 176 و178 مليون جنيه أسترليني كإجمالي مدفوعات من الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل احتساب أي مكافآت خارجية من الرعاة الخارجيين.
وبينما يتوقع أن يكون إجمالي ما سيحصل عليه أرسنال هو الأعلى في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، فمن المتوقع أيضاً أن تحصل أندية أخرى على مبالغ كبيرة بناء على ترتيبها النهائي في الدوري.

