9 ألقاب تغيب عن دوري أبطال أوروبا في نسخته الجديدة

26 مايو 2026 15:30


معتز الشامي (أبوظبي)
أسدل الستار على الدوري الإيطالي لموسم 2025-2026، والذي شهد مفاجآت مدوّية على رأسها فشل العملاقين ميلان ويوفنتوس في حجز مقعديهما في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وأنهى ميلان ويوفنتوس موسمهما في المركزين الخامس والسادس على الترتيب، ليتأهلا للعب في الدوري الأوروبي الموسم المقبل، بينما خطف روما وكومو المركزين الثالث والرابع المؤهلين إلى دوري الأبطال، بجانب إنترميلان البطل ووصيفه نابولي.
وتُعد هذه المرة الأولى على الإطلاق التي يفشل فيها يوفنتوس وميلان معاً في التأهل لدوري أبطال أوروبا، ولأول مرة منذ 35 عاماً لن يلعب أيُّ من الفريقين في منافسات النخبة الأوروبية.
فشل كل من يوفنتوس وميلان في التأهل لدوري أبطال أوروبا، وحصلا فقط على مقعد في الدوري الأوروبي في موسم 2025-2026 من الدوري الإيطالي.
وكان ميلان واثقاً من قدرته على التأهل، لكنه خسر بشكل دراماتيكي 2-1 على أرضه أمام كالياري، ما سمح لروما وكومو بالتقدم عليه إلى المراكز الأربعة الأولى، أما يوفنتوس، فقد تعادل 2-2 مع جاره تورينو، ليحتل المركز السادس خلف ميلان.
وتُعد هذه هي المرة الأولى منذ موسم 1991-1992 التي لن يلعب فيها كل من يوفنتوس وميلان في منافسات النخبة الأوروبية. منذ أن أعيد تسمية كأس أوروبا إلى دوري أبطال أوروبا في عام 1992، كان يوفنتوس أو ميلان على الأقل مشاركاً دائماً.
في حين أنه من المتوقع أن يبقى المدرب لوتشيانو سباليتي مسؤولاً عن يوفنتوس، بعد أن وقّع مؤخراً على تمديد عقده حتى عام 2028، فإن مستقبل ماسيميليانو أليجري في ميلان لا يزال غير مؤكد إلى حد كبير.
ويُعد ميلان أكثر الأندية الإيطالية تتويجاً بدوري أبطال أوروبا «7 ألقاب» يليه إنترميلان «3 ألقاب»، ويوفنتوس «لقبان»، ما يعني غياب أبطال «9 ألقاب» مجتمعة عن النسخة المقبلة من دوري الأبطال في خيبة جديدة للكرة الإيطالية التي تعيش حقبة صعبة، فلم يتوّج فريق إيطالي بلقب البطولة الأوروبية منذ تتويج إنتر باللقب عام 2010، إضافة إلى غياب منتخب إيطاليا عن منافسات كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، حيث فشل في التأهل إلى نسخ 2018 و2022 و2026. 

