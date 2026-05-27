ميلان يستعين بمدير ليفربول لفتح صفحة جديدة



معتز الشامي (أبوظبي)

دخل نادي ميلان مرحلة إعادة بناء شاملة عقب نهاية موسم كارثي انتهى بخيبة كبيرة لجماهير الروسونيري، بعدما فشل الفريق في حجز مقعد بدوري أبطال أوروبا، رغم بقائه لفترات طويلة ضمن فرق الصدارة، ليبدأ العملاق الإيطالي تحركات جذرية لإعادة ترتيب البيت من الداخل.

ووفقاً لتقارير صحفية إيطالية، يدرس ميلان التعاقد مع البريطاني إيان آير، الرئيس التنفيذي السابق لنادي ليفربول، لتولي منصب الرئيس التنفيذي للنادي، خلفاً لجورجيو فورلاني، الذي رحل ضمن قرارات إدارية صادمة أعقبت نهاية الموسم مباشرة.

وكان ميلان قد أعلن في خطوة مفاجئة رحيل عدد من أبرز قياداته دفعة واحدة، شملت المدرب ماسيميليانو أليجري، والرئيس التنفيذي جورجيو فورلاني، والمدير الرياضي إيجلي تاري، والمدير التقني جيفري مونكادا، في رسالة واضحة بأن الإدارة قررت فتح صفحة جديدة بالكامل.

ويملك إيان آير خبرة إدارية كبيرة في كرة القدم الأوروبية، بعدما أمضى عقداً كاملاً داخل ليفربول بين 2007 و2017، حيث شغل مناصب المدير التجاري، ثم الرئيس التنفيذي، ثم رئيس مجلس الإدارة، قبل انتقاله إلى الولايات المتحدة للعمل نائباً لرئيس نادي ناشفيل الأميركي منذ عام 2018.

ولا يتوقف التحرك عند هذا الحد، إذ تشير التقارير إلى أن الويلزي لي كونجيرتون، المدير الرياضي الحالي لنادي الأهلي السعودي، يُعد من أبرز المرشحين لتولي منصب المدير الرياضي في ميلان.

ويمتلك كونجيرتون سيرة مميزة في العمل الكروي، حيث سبق له العمل مع أندية ليفربول وتشيلسي وسيلتيك وليستر سيتي، كما خاض تجربة في الكرة الإيطالية عبر أتالانتا بين عامي 2022 و2024، ما يجعله اسماً مألوفاً في أروقة الكالتشيو.

وعلى الصعيد الفني، بدأت إدارة ميلان أيضاً دراسة أسماء المرشحين لقيادة الفريق، مع تداول اسمي الإسباني تشافي هيرنانديز وأندوني إيراولا ضمن القائمة الأولية للمدربين المحتملين.