الأربعاء 27 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
بايرن يصطدم بدورتموند في كأس السوبر 22 أغسطس

27 مايو 2026 15:30

 

ميونيخ (د ب أ)
أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن كأس السوبر الألماني، الذي يحمل اسم «فرانز بيكنباور»، سيقام في دورتموند 22 أغسطس المقبل، حيث يواجه بايرن ميونيخ -صاحب الثنائية- وصيف البوندسليجا بوروسيا دورتموند.
وستكون هذه هي المواجهة العاشرة بين الفريقين في المسابقة، ولكنها الأولى منذ عام 2021.
وتقام بطولة كأس السوبر، التي تمت تسميتها مؤخراً باسم أسطورة الكرة الألمانية الراحل فرانز بيكنباور بعد وفاته عام 2024، عادة بين بطل الدوري الألماني وبطل كأس ألمانيا.
ولأن بايرن توج بثنائية الدوري والكأس هذا الموسم، فإن الموسم المقبل سيبدأ بمواجهة مثيرة أمام وصيف الدوري دورتموند.
كما تم تحديد موعد الجولة الأولى من كأس ألمانيا في نفس عطلة نهاية الأسبوع التي تقام فيها مباراة كأس السوبر، ولذلك سيلعب بايرن ودورتموند مباراتيهما في الدور الأول من الكأس يومي 1 أو 2 سبتمبر المقبل، علماً بأن القرعة ستجرى يوم 6 يونيو المقبل.

