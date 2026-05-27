الأربعاء 27 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
أرتيتا: أرسنال قادر على التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا

27 مايو 2026 16:36


لندن (د ب أ)
أعرب ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، عن «قناعته التامة» بأن أرسنال سيكتب التاريخ هذا الأسبوع بالفوز بأول لقب له على الإطلاق في دوري أبطال أوروبا.
ويلتقي أرسنال بحامل اللقب الشرس باريس سان جيرمان في بودابست يوم السبت المقبل، منتشياً بفوزه بأول لقب له في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ عام 2004.
ورغم أن مكاتب المراهنات لا تضع أرسنال ضمن المرشحين الأوفر حظاً للتتويج باللقب الأوروبي للمرة الأولى، يشعر أرتيتا بثقة لا تقهر تسري في عروق الفريق بعد الفوز باللقب الإنجليزي، وقال: «يمكنك أن تشعر بالطاقة، يمكنك أن تشعر بالإيجابية والثقة لدى اللاعبين وكل شخص في النادي، لدينا فرصة مذهلة لكتابة تاريخ جديد لنادينا، ونحن على يقين تام بأننا سنفعل ذلك».
وأكد: «سنسافر إلى بودابست غداً الخميس ولدينا قناعة تامة أنه خلال أيام قليلة يمكننا أن نصبح أبطالاً لأوروبا».
وجاءت تصريحات أرتيتا خلال حفل العشاء السنوي لجوائز رابطة مدربي الدوري الإنجليزي في وسط لندن أمس الثلاثاء، بعد أن نال قسطاً من الراحة لأمسية واحدة من التحضيرات للمواجهة القارية المرتقبة.
وتوّج النجاح الذي حققه المدرب البالغ من العمر 44 عاماً مع أرسنال بحصوله على جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز في هذا الحفل، بعد أن نجح في تحويل الفريق من وصيف دائم إلى بطل لإنجلترا.
وقال أرتيتا: «في البداية، أشكركم جزيل الشكر على منحي هذه الجائزة، إنه لشرف عظيم لي. أن يرتبط اسمك ببعض كبار المدربين وجميع الزملاء المتواجدين في هذه القاعة لهو أمر كبير».
وأضاف: «كانت رحلة رائعة ومثيرة لعدة سنوات، كنّا نطرق الباب، وكنا نحاول، وتعثرنا في الأمتار الأخيرة بضع مرات، ولذلك فإن تحقيق الفوز فعلياً جعل الأمر مميزاً للغاية».
وأكد: «شاهدتم ردة فعل جميع مشجعي أرسنال حول العالم وما كان يعنيه هذا اللقب لنا جميعاً، لذلك أنا فخور للغاية».
ووجه أرتيتا الشكر للعديد من الأشخاص فور استلامه الجائزة، بداية من أصحاب القرار في أرسنال لثقتهم به كمدرب مبتدئ في عام 2019، وصولاً إلى مدرب إيفرتون ديفيد مويس الذي جلبه إلى كرة القدم الإنجليزية. 

أوغندا تغلق الحدود مع الكونغو بسبب إيبولا
أوغندا تغلق الحدود مع الكونغو بسبب إيبولا
الطقس المتوقع غداً في الإمارات
"الأرصاد": طقس الغد صحو بوجه عام مع ارتفاع بدرجات الحرارة
«دبي للثقافة» و«إيه سي ميلان» يُطلقان بطاقة تهنئة بالعيد.. مستوحاة من السدو
«دبي للثقافة» و«إيه سي ميلان» يُطلقان بطاقة تهنئة بالعيد.. مستوحاة من السدو
صادرات الأرجنتين الزراعية والصناعية تسجل مستوى قياسياً
صادرات الأرجنتين الزراعية والصناعية تسجل مستوى قياسياً
18.2% ارتفاعاً بأرباح الشركات الصناعية الكبرى في الصين
18.2% ارتفاعاً بأرباح الشركات الصناعية الكبرى في الصين
