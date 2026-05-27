في العِقد الحالي من «دورينا».. «مُفارقات رقمية» للبطل بين الهجوم والدفاع



عمرو عبيد (القاهرة)

من المُعتاد أن يُسيطر بطل الدوري على أبرز الإحصاءات الفنية، خلال النُسخة التي يحصد لقبها، خاصة فيما يتعلّق بقوة الهجوم وصلابة الدفاع، في آن واحد، لكن هذا الوضع حمل بعض الاستثناءات المحدودة، في دوري أدنوك للمُحترفين، خلال آخر 6 مواسم في العقد الحالي.

ولعل موسم 2022-2023 كان الأبرز في هذا الصدد، إذ تُوّج بلقبه فريق شباب الأهلي، لكنه لم يحتل صدارة القائمتين معاً، كأقوى هجوم وأفضل دفاع، في مشهد غير مُعتاد، حيث سجّل «الفُرسان» 53 هدفاً واستقبل 25، في حين كان «الزعيم» صاحب الهجوم الأقوى في تلك البطولة، بفارق واضح، مُسجّلاً 67 هدفاً، بينما امتلك «الملك» الدفاع الأكثر صلابة، إذ اهتزت شباكه 21 مرة، رغم أنه أتى في المركز السابع، بجدول فرق البطولة آنذاك.

وبدرجتين مُختلفتين، لم يحصد بطلا نُسختي 2023-2024 و2020-2021 كل الأرقام المتفوقة، حيث فاز «الإمبراطور» بلقب دوري 2023-2024، بفارق جيد جداً من النقاط عن وصيفه، «الفُرسان»، إلا أن الوصل لم يكن صاحب أقوى خطوط الهجوم وقتها، ولكن الفارق كان ضئيلاً، بعدما أحرز 70 هدفاً، بعد هجوم شباب الأهلي، الذي سجّل 73 هدفاً، أما على صعيد الدفاع، فكان «الإمبراطور» الأفضل، بـ27 هدفاً في مرماه، مقابل 34 هزّت شباك «الفُرسان».

وفي موسم 2020-2021، تفوّق الجزيرة هجومياً على الجميع، بفارق واضح، مُسجّلاً 64 هدفاً، ثم جاء بعده شباب الأهلي بـ52 هدفاً، مقابل 50 لبني ياس، الذي تفوّق دفاعياً بصورة لافتة، ليخطف لقب الأفضل في هذا الصدد وقتها، بعدما استقبلت شباكه 22 هدفاً، بفارق 7 أهداف عن «فخر أبوظبي»، الذي تلقى مرماه 29 هدفاً، بالتساوي مع الشارقة.

وبخلاف تلك المواسم، حافظ البطل على صدارة القائمتين، حتى لو تساوى أحياناً مع فرق أخرى، حيث تفوّق «الزعيم» في موسمي تتويجه، بصدارة الهجوم الأقوى، وسجّل العين 62 هدفاً في النُسخة الأخيرة، 2025-2026، بفارق هدفين عن شباب الأهلي، كما امتلك الدفاع الأفضل، باستقباله 18 هدفاً، متساوياً مع «الفُرسان»، لكن «الزعيم» كان أكثر تفوّقاً في موسم 2021-2022، بتسجيله 57 هدفاً مقابل 17 في مرماه، بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه.

كما حافظ شباب الأهلي على تلك القاعدة في الموسم الماضي، 2024-2025، الذي شهد مُفارقة رقمية أُخرى، إذ تُوّج «الفرسان» باللقب، بفارق 12 نُقطة عن «الملك»، لكن الفوارق لم تكن مُماثلة على صعيد قائمتي الهجوم والدفاع، رغم تفوقه، حيث سجّل «البطل» 57 هدفاً، مقابل 56 لـ«الزعيم»، صاحب المرتبة الخامسة في جدول البطولة، بينما اهتزت شباك «الفُرسان» 22 مرة، بالتساوي مع «الملك».