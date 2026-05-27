منتخب الجودو يكمل جاهزيته لـ«آسيوية الناشئين»

بعثة منتخبنا فور وصولها للقرية الأولمبية في طشقند (الاتحاد)
27 مايو 2026 21:57

 
أبوظبي (الاتحاد)

يفتتح منتخبنا الوطني لناشئي الجودو صباح غدٍ مشاركته في بطولة آسيا للناشئين للجودو التي يستضيفها اتحاد أوزبكستان بمشاركة 689 لاعباً ولاعبه من 11 دولة، وتعتبر البطولة واحده من أقوى تحديات آسيا للفئات العمرية، ويشارك فيها منتخبنا بعدد 5 لاعبين هم: مسعود المسماري الذي يشارك في منافسات (وزن تحت 55 كجم)، أنس اليماحي (تحت 60 كجم)، صقر العتيبي (تحت 66 كجم) حميد المازمي (تحت 73 كجم)، ويوسف العواد في وزن (تحت 81 كجم).
وكانت بعثة منتخبنا قد وصلت لطشقند، وتدرب المنتخب تدريباً خفيفاً بالصالة الفرعية، وقد اكتملت عمليه التسجيل وتسلم بطاقات المشاركة عقب الاجتماع الفني الذي حضره الدكتور موح الموح، عضو اللجنة الفنية باتحاد الجودو، مدير المنتخب والمدرب العام الأوزبكي شرف الدين لطف الله.
تتضمن منافسات اليوم الأول الوزن الحفيف الذي يشهد مشاركة منتخبنا بعدد 3 لاعبين، وهم مسعود المسماري في منافسات (وزن تحت 55 كجم)، وأنس اليماحي (تحت 60 كجم)، وصقر العتيبي (تحت 66 كجم)، فيما يختتم منتخبنا مشاركته بعد غدٍ الجمعة بمنافسات الوزن الثقيل بمشاركة حميد المازمي (تحت 73 كجم)، ويوسف العواد في وزن (تحت 81 كجم).

الجودو
اتحاد الجودو
منتخب الجودو
البطولة الآسيوية للجودو
