الخميس 28 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
برشلونة يعوض ليفاندوفسكي بعملاق جديد

28 مايو 2026 11:00

برشلونة(أ ف ب)
أعلن نادي برشلونة، حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، عن توصله إلى اتفاق مع نيوكاسل يونايتد الإنجليزي للحصول على خدمات لاعبه الدولي الإنجليزي أنتوني جوردون، مؤكداً ما نُشر في الصحافة الإسبانية.
ومن المتوقع أن يكون الجناح البالغ 25 عاماً أولى صفقات برشلونة الصيفية، حيث يسعى عملاق كتالونيا لتعزيز خط هجومه بهدف تعويض رحيل مهاجمه المخضرم البولندي روبرت ليفاندوفسكي (37 عاماً).
ووفقاً لمصدر داخلي، فإن النادي الكتالوني الذي أصبح الآن حراً في إبرام صفقات جديدة من دون قيود مالية، قد قُبل عرضه البالغ 70 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين يورو كحوافز من قبل الجانب الإنجليزي.
وأعلن بطل إسبانيا أنه من المقرر الإعلان الرسمي عن عقد اللاعب الدولي الإنجليزي (17 مباراة دولية، هدفان)، الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم للمرة الأولى هذا الصيف، لمدة خمس سنوات بحلول نهاية هذا الأسبوع.
وبحسب الصحافة الكتالونية، فإنّ انضمام الجناح الأيسر جوردون القادر على اللعب في قلب الهجوم، لا يستبعد إمكانية التعاقد مع مهاجمين آخرين.
وُلد غوردون في ليفربول ونشأ في نادي إيفرتون، أحد منافسي "الريدز"، واعتبر حينها من أبرز المواهب الصاعدة في الدوري الإنجليزي الممتاز. انضمّ إلى نيوكاسل عام 2023 مقابل حوالي 50 مليون يورو.
واجه برشلونة مرتين خلال الموسم المنصرم من مسابقة دوري أبطال أوروبا التي سجل فيها 10 أهداف في 12 مباراة.

