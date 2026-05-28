الخميس 28 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نيمار يثير القلق في معسكر البرازيل قبل كأس العالم

نيمار يثير القلق في معسكر البرازيل قبل كأس العالم
28 مايو 2026 11:43

لندن (رويترز)
تلقّت استعدادات البرازيل للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم هزة قوية أمس الأربعاء، بعد غياب نيمار عن أول حصة تدريبية ​للمنتخب الوطني لإجراء فحوصات طبية، مما جعل مكانه في التشكيلة النهائية معلقاً.
وأكد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أن نيمار (34 عاماً)، والذي يتعافى من إصابة في ربلة ⁠ساقه اليمنى، لم يشارك في الحصة التدريبية المغلقة في مرافق الاتحاد ​في جرانخا كوماري، وتم تحويله إلى عيادة خاصة في تيريسوبوليس ​لإجراء فحوصات ‌بالأشعة.
وقال الاتحاد البرازيلي في بيان: «لن ⁠يتم الإفصاح ​عن أي معلومات أخرى حتى ينتهي الطاقم الطبي لمنتخب البرازيل من تقييماته»، لكن غياب نيمار سرعان ما أصبح الحدث الأبرز في اليوم الثاني من معسكر البرازيل التحضيري لكأس العالم 2026.
وستعقد البرازيل ثلاث ‌جلسات تدريبية أخرى في جرانخا كوماري قبل مواجهة بنما ودياً ‌في ملعب ماراكانا يوم الأحد.
ويفتقد المدرب كارلو أنشيلوتي بالفعل ثلاثة لاعبين في تلك المباراة، بغياب قلبَي الدفاع جابرييل وماركينيوس والمهاجم جابرييل مارتينيلي، ​الذين سيشاركون في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت بين أرسنال وباريس سان جيرمان.
وأثار استدعاء نيمار الأسبوع الماضي حماساً واسع النطاق، لأنه لم يكن ضمن خطط أنشيلوتي خلال العام الذي قضاه المدرب الإيطالي في المسؤولية.
ولم يلعب نيمار، هداف البرازيل التاريخي ‌برصيد 79 هدفاً في 128 مباراة، ​مع البرازيل منذ عام 2023. وجاءت عودته إلى المنتخب وسط تساؤلات حول لياقته البدنية ومستواه الفني بعد سنوات من الإصابات وفترة مخيّبة للآمال في سانتوس. وتأتي الإصابة في توقيت حساس ​للغاية. فبعد مواجهة بنما، ستلعب البرازيل ⁠آخر مبارياتها ‌الودية ضد مصر في كليفلاند، قبل ‌أن تستهل مشوارها في كأس العالم ضد المغرب يوم 13 يونيو في نيوجيرسي، ضمن المجموعة الثالثة ⁠التي تضم أيضاً هايتي واسكتلندا.
وفي مقابلة ​أوائل مايو الجاري، أوضح أنشيلوتي أن السمعة وحدها لن تضمن مكان نيمار في التشكيلة.
وقال إن نيمار لن يحظى بأي معاملة خاصة، وإن مكانه في التشكيلة سيعتمد بشكل صارم على لياقته البدنية ومستواه، وليس على العاطفة.
وتنتظر البرازيل في الوقت الحالي قرار ​الأطباء، وما إذا كان نجمها الأكثر شهرة سيكون جاهزاً ​ليتصدر المشهد الشهر المقبل.

أخبار ذات صلة
هل يستحق نيمار الاحتفاظ بالقميص التاريخي رقم 10 مع منتخب البرازيل؟
لأول مرة منذ 40 عاماً.. كأس العالم من دون ليفربول!
نيمار
أنشيلوتي
كأس العالم 2026
آخر الأخبار
«الذكاء الاصطناعي» يحسم الجدل في دوري السلة الأميركي
الرياضة
«الذكاء الاصطناعي» يحسم الجدل في دوري السلة الأميركي
اليوم 12:33
منتخب الجودو يختتم مشاركته الآسيوية في طشقند غداً
الرياضة
منتخب الجودو يختتم مشاركته الآسيوية في طشقند غداً
اليوم 12:13
نيمار يثير القلق في معسكر البرازيل قبل كأس العالم
الرياضة
نيمار يثير القلق في معسكر البرازيل قبل كأس العالم
اليوم 11:43
تقرير أممي: ارتفاع درجات الحرارة العالمية يقترب من مستويات شبه قياسية خلال 5 سنوات
الأخبار العالمية
تقرير أممي: ارتفاع درجات الحرارة العالمية يقترب من مستويات شبه قياسية خلال 5 سنوات
اليوم 11:11
برشلونة يعوض ليفاندوفسكي بعملاق جديد
الرياضة
برشلونة يعوض ليفاندوفسكي بعملاق جديد
اليوم 11:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©