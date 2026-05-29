جيري لوكاس: جيل نيكس الحالي الأكثر موهبة منذ لقب 1973

نيويورك(أ ف ب)

رأى النجم السابق جيري لوكاس أن الفريق الحالي لنيويورك نيكس الذي بلغ نهائي دوري كرة السلة الأميركي (أن بي أيه)، الأكثر موهبة منذ تشكيلة عام 1973 التي توجت بطلة، مبدياً ثقته بقدرته على إحراز لقب هذا الموسم.

وفي سن السادسة والثمانين، يواصل لوكاس متابعة الدوري باهتمام بالغ، ولم يغب عن أي مباراة لنيكس في «بلاي أوف» هذا الموسم.

وعلى الرغم من أنه ينحدر من ولاية أوهايو، حيث أمضى القسم الأكبر من مسيرته (في الجامعة ثم مع سينسيناتي محترفاً) وحيث يعيش اليوم، يعلن لوكاس عن نفسه كمشجع متفان لنيكس.

وتعيد تشكيلة 2026 إلى الأذهان ذكريات لدى من كان يُلقب في ذلك الوقت بـ«دكتور الذاكرة» بفضل قدراته الاستثنائية على الحفظ.

ويرى أن «اللعبة تغيّرت»، مضيفاً «لم يكن لدينا خط الثلاث نقاط. لكن هناك الكثير من أوجه الشبه. كنا نملك تشكيلة عميقة (نتيجة جودة البدلاء)، وهم كذلك. لديهم لاعب ارتكاز كبير (الدومينيكاني كارل-أنتوني تاونز)، وكان لدينا أيضاً (ويليس ريد). كنا نمتلك مسدّدين رائعين، وهم كذلك».

ويضع لوكاس الفريق الحالي لنيكس فوق تشكيلة 1994 التي كانت قوب قوسين أو أدنى من اللقب، وكذلك فوق فريق 1999 الذي بلغ النهائي أيضاً.

ويؤكد بحزم «لا شك في ذلك. لديهم جودة في جميع المراكز، بما في ذلك دكة البدلاء»، مضيفاً بشكل مازح أن «ضعفهم الوحيد هو الرميات الحرة لـ(ميتشل) روبنسون»، في إشارة إلى لاعب الارتكاز البديل.

ويتابع مستعيداً الذكريات «كنا فريقاً ذكياً جداً. وهذا الفريق يبدو كذلك أيضاً. إنهم يعرفون اللعبة. يضحّي بعضهم من أجل بعض، كما كنا نفعل طوال الوقت. إنها لعبة جماعية».

ويشكّل الدفاع أحد أوجه الشبه الأخرى بين الجيلين، إذ كان نيكس أفضل فريق دفاعي في الأدوار الإقصائية هذا العام، تماماً كما حال الفريق خلال الموسم المنتظم 1972-1973.

ويشدد لوكاس «هذا شرط لا غنى عنه. في استراحة ما بين الشوطين، لم يكن مدربنا رِد هولتزمان يتحدث إلينا إلا عن الدفاع، أبداً عن الهجوم. كان يقول: +للفوز، يجب أن تكون قادراً على إيقاف الفريق المنافس، لأنك لن تُسجل دائماً رمياتك (هجومياً)+».

ويكمن الفارق الكبير مع المجموعة الحالية بقيادة صانع الألعاب جايلن برانسون في أن نيكس 1973 كان قد تُوج باللقب عام 1970 قبل أن يخسر النهائي أمام لوس أنجلوس ليكرز في 1972.

وسيتواجه أوكلاهوما سيتي ثاندر حامل اللقب وسان أنتونيو سبيرز السبت بعد تعادلهما 3-3 في سلسلة نهائي المنطقة الغربية، للفوز بحق مواجهة خلفاء جيري لوكاس في نهائي الدوري.