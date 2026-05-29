حتا يحصد درع «الأولى» ويعود إلى «المحترفين» ومصفوت ومجد إلى الدرجة الثانية

معتصم عبدالله (أبوظبي)

تُوّج حتا بطلاً لدوري الدرجة الأولى لموسم 2025-2026، وانتزع بطاقة التأهل إلى دوري أدنوك للمحترفين للموسم المقبل 2026-2027، بعدما حقق الفوز على مضيفه مجد 3-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الجولة 30 والأخيرة، مستفيداً في الوقت ذاته من تعثر منافسه يونايتد بالخسارة أمام مضيفه الحمرية 0-2.

وحقق «الإعصار» لقبه الثالث في دوري الدرجة الأولى بعد تتويجه السابق في موسمي 2015-2016 و2022-2023، كما سجل تأهله الخامس إلى دوري المحترفين في تاريخه.

وكان أول صعود لحتا إلى دوري الأضواء بنهاية موسم 2006-2007 بعد احتلاله وصافة دوري الدرجة الثانية، قبل أن يحقق الصعود الثاني بتتويجه بطلاً لدوري الدرجة الأولى موسم 2015-2016، والثالث بحلوله وصيفاً في موسم 2018-2019، والرابع بتتويجه بطلاً مجدداً في موسم 2022-2023، قبل أن يضيف الصعود الخامس في الموسم الحالي.

وسجل أهداف حتا كل من جويلهيرم كاسترو في الدقيقة 42، وصاموئيل روزا في الدقيقة 46، وشيفيت شيفيتي في الدقيقة 72، فيما أحرز عبدالله الحمادي هدف مجد الوحيد في الدقيقة 80.

ورفع حتا رصيده إلى 59 نقطة لينتزع اللقب بفارق نقطة واحدة أمام يونايتد، الذي تراجع إلى مركز الوصافة برصيد 58 نقطة، بعدما خسر أمام مضيفه الحمرية 0-2، وسجل هدفي الحمرية الحساني تامبورا في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وبراني كابالا في الدقيقة 74.

وفي المقابل، أسدل الستار على صراع البقاء بهبوط فريقي مصفوت ومجد إلى دوري الدرجة الثانية، بعدما أنهى مصفوت الموسم في المركز الأخير برصيد 21 نقطة عقب خسارته أمام العروبة 1-2، فيما تجمد رصيد مجد عند 21 نقطة في المركز الرابع عشر بخسارته أمام حتا، بينما نجحت أندية سيتي والاتفاق والجزيرة الحمراء في تأمين بقائها.

وشهدت الجولة الأخيرة إثارة كبيرة، حيث تغلب دبا الحصن على سيتي 2-1، ليرفع رصيده إلى 56 نقطة في المركز الرابع، مقابل 23 نقطة لسيتي الذي أنهى الموسم في المركز الثالث عشر.

كما نجح الجزيرة الحمراء في تحقيق البقاء بعدما حوّل تأخره أمام ضيفه الفجيرة إلى فوز 3-1، ليرفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز الحادي عشر، مقابل 39 نقطة للفجيرة الثامن.

بدوره، حقق الاتفاق المطلوب بالفوز على ضيفه جلف يونايتد 1-0، ليرفع رصيده إلى 24 نقطة وينهي الموسم في المركز الثاني عشر، مقابل 25 نقطة لجلف يونايتد العاشر.

ومن جهته، حسم العروبة المركز الثالث بفوزه على ضيفه مصفوت 2-1، فيما تفوق الإمارات على ضيفه الذيد بالنتيجة ذاتها 2-1، لينهي «الصقور» الموسم في المركز السابع برصيد 42 نقطة، مقابل 48 نقطة للذيد السادس.