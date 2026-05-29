أرتيتا يحث أرسنال على فرض شخصيته في «نهائي الأبطال»

بودابست (أ ف ب)

دعا مدرب أرسنال، الإسباني ميكيل أرتيتا، لاعبيه إلى «امتلاك اللحظة» قبل نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم السبت أمام باريس سان جيرمان الفرنسي حامل اللقب.

ولم يسبق للنادي اللندني أن تُوّج بالبطولة، وكانت مشاركته الوحيدة السابقة في النهائي قبل 20 عاماً عندما خسر أمام برشلونة الإسباني.

وقال أرتيتا إنه واثق من قدرة فريقه على صناعة التاريخ من خلال الفوز على فريق المدرب الإسباني الآخر لويس إنريكي في بودابست.

وأضاف في تصريحات للصحفيين الجمعة: «إنها فرصة لامتلاك اللحظة، إنها المرة الثانية في تاريخنا التي نصل فيها إلى هنا».

وتابع: «لدينا فرصة غداً لكتابة فصل جديد في تاريخ هذا النادي».

وأوضح: «يجب أن نلعب غداً بوضوح كبير، وبشجاعة عالية، ورغبة لا تتوقف في الفوز. إذا امتلكنا هذه العناصر الثلاثة، فأنا متأكد أننا سنكون قريبين من التتويج».

وكان أرسنال قد أنهى انتظاراً دام 22 عاماً للتتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز بعد التفوق على مانشستر سيتي بقيادة الإسباني بيب جوارديولا.

وقال المدرب إنه لا يخشى أن يكون هذا الإنجاز كافياً لفريقه، بل يجب أن يكون نقطة انطلاق نحو المزيد من الألقاب، بدءاً من نهائي دوري الأبطال.

وأضاف: «طموحنا أكبر. لدينا لقب واحد ونريد الثاني».

وتابع: «هذا ما نتحدث عنه دائماً، يجب أن يكون هذا اللقب منصة للوصول إلى إنجازات أكبر، والفريق قادر على ذلك... أريد من اللاعبين أن يكونوا واثقين تماماً من قدرتنا على تحقيق الفوز».

وأشار أرتيتا إلى أن قوة أرسنال الدفاعية كانت سبباً في وصوله إلى النهائي دون هزيمة، بعدما استقبل الفريق ستة أهداف فقط.

وأكد أن فريقه يستحق التواجد في هذا المستوى، لكنه شدّد على ضرورة إثبات ذلك في الملعب من خلال التتويج باللقب.

وقال: «نحن هنا لأننا استحققنا ذلك من خلال الأداء الذي قدمناه في هذه البطولة، لكن غداً علينا أن نثبت أننا نستحق الفوز باللقب».

وأوضح أرتيتا أن المدافع الهولندي يوريان تيمبر جاهز لبدء المباراة بعد تعافيه من إصابة في العضلة المقربة، في حين أن بن وايت هو اللاعب الوحيد غير المتاح في القائمة.

كما عاد الجناح الدولي بوكايو ساكا من الإصابة قبل أسابيع قليلة وقدّم مستويات قوية بعد موسم صعب على الصعيد الفردي.

وقال ساكا إن فريقه يمتلك الحافز الكافي قبل النهائي، ولا يحتاج إلى دافع إضافي للثأر من الخسارة أمام سان جرمان في نصف النهائي الموسم الماضي.

وأضاف: «لدينا ما يكفي من الحماس قبل المباراة، ونعرف تاريخ النادي، ونعرف أننا قادرون على كتابة التاريخ بالفوز باللقب لأول مرة».

من جهته، قال قائد الفريق، النروجي مارتن أوديجارد إن الفوز بالدوري أظهر للفريق مدى الإحساس المُرضي الذي يمنحه النجاح.

وأضاف: «مر 22 عاماً منذ آخر لقب دوري إنجليزي، والآن حققناه أخيراً، لذلك نريد صُنع المزيد من التاريخ».